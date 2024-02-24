Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 660
Porque el precio no cambia en tiempos, sino menos del 10 %
Sí, no es interesante en esa forma.
Pero el logaritmo de las diferencias es interesante, tal vez, como una característica de calificación - el gráfico está atascado en las tendencias en un estado, por lo que la compra / venta no fallará :)
Alguien me aconsejó. Pueden tener un objetivo completamente diferente.
A mí personalmente me encantan las colas: cuanto más mejor)))). Y los combates con todo el mundo))). Es curioso.
Al normalizar con valores atípicos, el centro se desviará mucho.
Pero el logaritmo de las diferencias es interesante, tal vez como una característica de clasificación - el gráfico está atascado en las tendencias en un estado, como comprar / vender sin perder dinero :)
Probablemente... ¿Pero predice al menos 1 compás por delante? ¿O simplemente muestra el pasado como siempre?
tal vez... ¿Pero predice al menos 1 compás por delante? ¿O es sólo mostrar el pasado como de costumbre?
no predice de ninguna manera por sí mismo... pero si hay alguna combinación de diferentes rezagos entonces tal vez
Si lo normalizo con los valores atípicos, el centro fluctuará mucho.
Sí, lo entiendo, de acuerdo. Pero hay un detrimento. Y el centro irá allí junto con la distribución.
Tengo una distribución estimada en sólo 600-1000 puntos Tf 1 min. Y el detrimento es muy corto, y el centro se desplaza muy rápidamente. Sí, pero esto es en los futuros de la bolsa. No voy a probarlo en forex.
Por cierto. Por semanas la varianza es casi la misma -+/- algunos puntos.
Pero quizás me equivoque... Tendré que experimentar más, si me acuerdo de hacer algo más.
Me parece que el centro preferentemente no debe moverse a ningún lado, cuanto más operativamente).
Bueno, ese es un enfoque diferente para abordar)).
Una vez más publico una imagen.
Por X - tiempo, por Y - precio, normalizado de 0 a 60 - el habitual gráfico tiempo-precio. Por Z - distribución de la densidad de probabilidad del precio en el tiempo.
Podemos ver que la distribución se forma alrededor de un precio, luego el precio "salta" a otro nivel y la distribución se forma alrededor de otro precio.
Si seguimos el ritmo, siempre estaremos cerca del centro de distribución.
Sí, se me olvidó decir, entre los movimientos dirigidos de un precio a otro.
¿Introduces los precios en el NS exactamente?
elibrarius:
Pues son los propios precios los que hay que analizar para obtener la probabilidad de los mismos. Y la mayoría de la gente parece que se dedica a los incrementos, y trabajando sólo con incrementos sólo se puede conseguir probabilidad de incrementos.
Jesús, desplaza el centro de distribución a cero y obtienes incrementos. No hay diferencia.
En el NS, sí, los precios son relativos al alquiler. Es decir, que el precio se desvirtúa. Además del racionamiento.
