Hacía tiempo que nadie publicaba un informe, aquí está mi avance.
¡Genial! Si realmente el EA se creó el día 22 y ha estado operando sin actualizaciones desde entonces, genial.
Prueba en ticks de dukascopy desde el 1 de enero de 2018 hasta hoy (10 pips de spread). Marcado una rodilla notable con una flecha, esto es sólo el día 22, se puede ver que las ganancias han dejado de subir rápidamente, pero hay. Cuál será el siguiente: el tiempo lo demostrará.
Por favor, adjunta a las fotos una mínima descripción del sistema :) y por supuesto entiendo que todo es secreto, pero solo ver fotos no es muy interesante
lo siento mt4 es un anacronismo, ni siquiera lo tengo instalado :D ir para mt5
En mi opinión, en lugar de utilizar alternativamente un terminal, es mejor combinar las ventajas y compensar las desventajas de utilizar ambos, a veces incluso varios a la vez, incluso con otras plataformas, mediante la interprogramación.
sí... pero no he visto otros terminales, sobre todo probadores) los competidores más cercanos están demasiado lejos.
Si no te acercas alternativamente, no hace falta que lo saques, basta con complementarlo)
la media aquí es 0, es una estrategia neutral para el mercado
más allá de las estadísticas tienen que sacar) lo que es donde se desplaza no se entiende en la caja negra
En resumen, casi terminado 2 ª estrategia de los 3 previstos (los resultados de la primera ya han escrito, no noqueado)
si este no funciona - se dejará el último )
y este será el fin del modus operandi
Si no te gusta, deberías dejar de operar con algo-trading, no es lo tuyo, no hay nada en los índices.
Si no te gusta con MO, te aconsejo que dejes el algotrading por completo, no es lo tuyo, no hay nada de pavos en absoluto.
Iré a enseñar a la gente a comerciar con algo.
Creo que la era de los gurús del Forex ha pasado, el bobo moderno es más sofisticado, sabe que un pequeño depósito no puede ser aumentado, y uno grande necesita muchos años para desarrollar habilidades.
Ahora está de moda que las empresas de compraventa te llamen y, si abres una cuenta, te den un entrenador personal. Bajo su guía abrirás y cerrarás operaciones y te enseñará a ganar un millón. "Y ahora mismo el euro está en tendencia alcista, si abres una cuenta ahora mismo y depositas 100 dólares, ganarás mil para el fin de semana, pero tienes que hacerlo hoy, date prisa o perderás mucho dinero". En otras palabras, los gurús siguen existiendo, pero no son promovidos por ellos mismos, sino por el centro de distribución.