Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 651
Creo que la era de los gurús de Forex está en el pasado, el bobo moderno es más sofisticado, sabe que un pequeño depósito no se dispersa, y uno grande, es necesario pasar muchos años para desarrollar las habilidades, al gurú ahora un bobo no va, probablemente mejor buscar inversores en diferentes esquemas de gestión de activos, PAMM, etc.
No sé por qué debería ir allí a buscar gurús).
Ahora está de moda que las empresas de compraventa te llamen y, si abres una cuenta, te den un entrenador personal. Bajo su guía abrirás y cerrarás operaciones y te enseñará a ganar un millón. "Y ahora mismo el euro está en tendencia alcista, si abres una cuenta ahora mismo y depositas 100 dólares, ganarás mil para el fin de semana, pero tienes que hacerlo hoy, date prisa o perderás mucho dinero". En otras palabras, los gurús siguen existiendo, pero no son promovidos por ellos mismos, sino por el centro de distribución.
Son consultores ptushniki, son pésimos y pésimos, puedes mandarlos a la mierda, es divertido.abres una cuenta y te dan perejil personal, por diversión
¡Caballeros! Estudiantes y desempleados Viejos y jóvenes.
No te preocupes, Alexander_K y el gato de Schrodinger lo harán todo y empezarán a repartir TS a diestro y siniestro, como prometieron.
He obtenido un buen resultado, he intentado apostar dinero de verdad y he obtenido un resultado negativo.
Alexander, con tanta rentabilidad sólo en la bolsa )No te dejarán trabajar en DT
No te preocupes, Alexander_K y el gato de Schrodinger lo harán todo y empezarán a distribuir el TS a diestro y siniestro, como prometieron.
Precioso.
¡De ninguna manera, no es genial - es lírica, y usted PR a sí mismo como un físico y sus posiciones están perdiendo a partir de las 0 en la captura de pantalla, por supuesto que tengo tiempo para cerrar, pero entonces, por favor, informe al estudio!
Todo en automático, sin tonterías, sin trampas, sin stop-losss y take-profits idiotas.
Todo en automático, sin tonterías, sin trampas, sin stop-losss y take-profits idiotas.
No sabes lo que estás pidiendo. Ahora los brokers no tienen un estándar unificado para almacenar los ticks, cada uno utiliza lo que quiere.
Por lo tanto, el analizador siempre será individual. No hay una universal.
Lo único que se puede hacer es crear un algoritmo general para rellenar los datos que faltan y descartar los demasiado frecuentes.
Pero el algoritmo debe aceptar datos ya preparados, algo así como: dos matrices, una con los tiempos, otra con el precio.
Pero, de nuevo, algunos tiempos están en microsegundos, otros en milisegundos. No hay ningún tipo estándar que almacene tiempos inferiores a un segundo.
Así que tenemos que volver a añadir nuestras propias piezas.