Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 659
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Tú eres el que borra el tiempo)))
bueno, es algo así como las fotos de ahí )
(véase la entrada anterior)
bueno, es algo así como las fotos de ahí )
(véase la entrada anterior)
en las imágenes, la vertical es logarítmica, es decir, los precios.
Sí, ¿cómo se hace uno? Con qué logaritmo)
Cierto, la culpa es de Alexander :)
Sí, ¿cómo se hace uno? Con qué logaritmo)
Allí sólo log(price), no desde el delta del precio
sólo Log10 no es visualmente diferente del precio (como con los incrementos)
Tal vez tenga sentido ejecutar bots en tales gráficos :)
Soy aficionado al trading intradía. esperar años para obtener beneficios: es aburrido. El precio no cambiará mucho en un día.
El logaritmo sólo se puede utilizar para la desviación, como en su caso. O se pueden eliminar los valores atípicos. Pero los valores atípicos pueden ser eliminados por una raíz y se puede simplemente recortar el nivel.
simplemente Log10 no es visualmente diferente del precio (como con los incrementos)
Porque el cambio de precio no es en tiempos, sino menos del 10%.
El registro de los incrementos tiene al menos algún sentido (aunque no entiendo qué)). El registro de precios no tiene ningún sentido: el mismo gráfico, pero ligeramente aplanado.
Por qué luchar con colas, si es el zeitgeist)).
Los incrementos de registro tienen al menos algo de sentido (aunque no entiendo qué)). El registro de precios no tiene ningún sentido: es el mismo, pero está un poco aplastado...
Yo sólo recorto los incrementos por nivel, pero alguien aquí aconsejó el logaritmo de los incrementos.
Alguien me aconsejó. Pueden tener un objetivo completamente diferente.
A mí personalmente me encantan las colas: cuanto más mejor)))). Y los combates con todo el mundo))). Es curioso.
Detrenda, y sentarse, golpear las colas, y no tienen que predecir nada.