elibrarius:
Tú eres el que borra el tiempo)))

bueno, es algo así como las fotos de ahí )

(véase la entrada anterior)

 
Maxim Dmitrievsky:

En las imágenes, la línea vertical es logarítmica, es decir, los precios. Alejandro debe haberte confundido con su logaritmo de tiempo.
elibrarius:
Sí, ¿cómo se hace uno? Con qué logaritmo)

Cierto, la culpa es de Alexander :)

 
Maxim Dmitrievsky:

Sí, ¿cómo se hace uno? Con qué logaritmo)

Sólo hay log(precio), no desde el delta del precio
elibrarius:
sólo Log10 no es visualmente diferente del precio (como con los incrementos)


 
Maxim Dmitrievsky:

Tal vez tenga sentido ejecutar bots en tales gráficos :)

El precio ha crecido mucho durante un largo periodo de tiempo. Y el logaritmo ha reducido el fuerte cambio de precios a uno pequeño, a una visión más lineal del gráfico.
Soy aficionado al trading intradía. esperar años para obtener beneficios: es aburrido. El precio no cambiará mucho en un día.
El logaritmo sólo se puede utilizar para la desviación, como en su caso. O se pueden eliminar los valores atípicos. Pero los valores atípicos pueden ser eliminados por una raíz y se puede simplemente recortar el nivel.
 
Maxim Dmitrievsky:

Porque el cambio de precio no es por veces, sino menos del 10%
 
Elibrarius:
Por qué luchar con colas, si es el zeitgeist)).

 
Yuriy Asaulenko:

Simplemente corté los incrementos por nivel, pero alguien aquí aconsejó usar el logaritmo de los incrementos.
 
Elibrarius:
Alguien me aconsejó. Pueden tener un objetivo completamente diferente.

A mí personalmente me encantan las colas: cuanto más mejor)))). Y los combates con todo el mundo))). Es curioso.

Detrenda, y sentarse, golpear las colas, y no tienen que predecir nada.

