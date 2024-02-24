Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 404
Palabras de oro Victor Benedictovich..... ¿También necesito un modelo 100 para Alesha? Bueno es rápido, y luego puedes calcular el archivo del primer post. ¿Qué hacer cuando la ST está formada y funcionando? Sí. Sigue sus señales. Pero esto es terriblemente aburrido....
¿Y qué tal un esqueleto comercial? ¿Quién tiene uno?
Bueno, en la base de código se puede recoger cualquier cosa para diferentes propósitos, todo depende de sus necesidades. A veces ni siquiera es necesario que escriba usted mismo.
El objetivo no es divertirse, sino ganar dinero ;)
Hace tiempo que resolví la cuestión de la recogida de datos y su posterior procesamiento, así que para mí esta tarea ya está resuelta. Ahora quiero hacer un autómata completo. Quiero que compruebe las recotizaciones de los errores de comunicación, que recoja las operaciones fallidas, etc. Es importante que abra operaciones con máquinas de Kalashnikov fiables. Y las señales en sí mismas ya pueden ser metidas por mí mismo.
Es fácil, casi todos los bots tienen funciones para comprobar si una posición se abrió o no, se cerró o no... Todo allí es estándar y lo mismo para todos
Bueno, inténtalo ahora con otra pieza de la historia, a ver cuánto viven los modelos
No tengo más datos que el contrato anterior, así que voy a probarlos en combate.
Tal vez pueda encontrar los pegamentos en algún lugar
Y no te olvides de la tarea del primer post. Aunque es abstracto, tiene interacciones de predicción ocultas. Y muchos sistemas no lo tienen en cuenta. Si el tuyo capta estas interacciones, será genial.
Intenta enseñar a tu sistema el problema del primer post de este hilo. Me pregunto qué pasará...
Perdón por la intromisión, la pregunta no era para mí, pero tenía la curiosidad de probarlo con mi generador - el problema se resuelve en una fracción de segundo en el código fuente MQL - un bosque de un árbol y sin ningún R. El código fuente es un poco grande, estoy trabajando en él, pero es automático.
Archivo adjunto MQH - generado automáticamente, MQ4 - script de prueba, para ejecutar CSV desde el primer mensaje del foro debe estar en la carpeta de archivos.
Bueno la tarea del 1er post creo que todos están interesados en probar su sistema de MO.
Interesante generador el que tienes. ¿Está escrito por uno mismo?
¿Dividiste la parcela en 2 o 3? ¿Qué se consigue con los datos desconocidos?