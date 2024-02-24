Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 400
Descubro cómo funciona cada red por separado. Y lo que se obtiene de sus productos es cuestión de gustos).
Por cierto, mirando el código de su archivo - hay una fórmula diferente, no como en el artículo, es decir, n
Así que quizá no sean 3 entradas (como en la fórmula original), pero sí 8... Todavía no entiendo la esencia de la nueva fórmula.
Estás leyendo el artículo equivocado :) aquí
Son trabajos diferentes. No es necesario combinarlos.
en una variable
v0=blah blah blah blah
v1=blah blah blah blah
v2=blah blah blah blah
v3=blah blah blah blah
v4=blah blah blah blah
v5=blah blah blah blah
v6=blah blah blah blah
v7=blah blah blah blah
se registran los valores de las entradas. luego el conjunto se introduce en la función
Reshetov:
VS Bosque de decisión de dos clases y regresión logística:
Reshetov:
Si usted ejecutó el conjunto de datos Hard, entonces mi resultado es el 72% de generalización, por cierto, tome el modelo que ya he calculado desde el archivo HARD.mql y compárelo. Y qué significa una victoria en seco, admito que es difícil interpretar el resultado.
Es un resultado reducido, es lo que he adjuntado. Ver Verdaderos positivos y Verdaderos negativos, es decir, el número de predicciones exitosas para la compra y la venta, R tiene más predicciones exitosas, el 65% frente al 45% de otros modelos. Es decir, su modelo daría beneficios y otros darían pérdidas.
Yo ampliaría la neurona a 10 entradas...
Pero tenemos que añadir las reglas a 1024:
r0 = (1 - A) * (1 - B) * (1 - C) * p0
r1 = (1 - A) * (1 - B) * C * p1
r2 = (1 - A) * B * (1 - C) * p2
r3 = (1 - A) * B * C * p3 A) * B * C * p3
r4 = A * (1 - B) * (1 - C) * p4
r5 = A * (1 - B) * C * p5
r6 = A * B * (1 - C) * p6
r7 = A * B * C * p7
.....
r1023 =
Da miedo :D
Ejem, ejem.... realmente se ve, incluso diría que aterrador.....
Espero que esto no haya sido compilado manualmente. ¿Fue de alguna manera en ciclos? Manualmente habría llevado horas...
Manualmente, creo que puedes cometer errores...
Asusta y es un poco inútil, porque tardará mucho tiempo en el optimizador :) en la nube todavía se puede