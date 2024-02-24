Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 409

Hola gente!...soy una máquina...cansada de luchar quiero aprender Forex...vengo a aprender de ti... ¿Me llevarás?... Tengo habilidades... Puedo ir al futuro si lo necesito....



 
Vladimir Perervenko:

Por regla general, todo se hace en R, excepto algunos entusiastas que intentan reescribir algunos modelos en ACM. En cuanto a los paquetes, depende del modelo que se utilice: árboles, redes neuronales, redes neuronales profundas, etc.

¿Qué modelo le interesa?

Buena suerte

Mis soluciones se basaron primero en OpenNN (C++).
Ahora he aprendido mucho y me he pasado al proyecto Keras (Python), que es genial.

Principalmente me ocupo del aprendizaje profundo de la predicción de problemas de clasificación.
 
nowi:

Hola gente!...soy una máquina...cansada de luchar quiero aprender Forex...vengo a aprender de ti... ¿me llevarás?...tengo habilidades...puedo ir al futuro si me necesitas....

Ir a la tienda...)
 
elibrarius:
Pero la RNN tiene error = 0, en la curva de aprendizaje. Y eso también es genial. Seguramente publicaré en el blog mi experimento

Este es un experimento con RNN

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/697984

RNN переобучается или недообучается?
RNN переобучается или недообучается?
  • 2017.06.13
  • elibrarius
  • www.mql5.com
Я немного поэксперементировал с RNN и похоже, что она просто запоминает примеры обучения (важные в связке с шумовыми предикторами), а на новых данных шумовые предикторы портят результат. Т.е. RNN...
 

Los teóricos del aprendizaje automático, bueno. ¿Algún resultado?

¿Está listo el neurobot?


¿O estás bromeando desde Shikotan hasta Konigsberg?

elibrarius:

Este es el experimento RNN

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/697984


Dios mío, al menos deberías escribir que es ReshetovN y no RNN, no entiendo nada :) RNN es una red neuronal recurrente, que no tiene nada que ver con lo que hiciste

Gracias por el cuestionario, informativo. Escribe que es el sistema experto de Reshetov y no RNN

 
Por favor, publica el neurobot terminado. O dime cómo es.
 

Al menos tiene que haber un pequeño resultado. Para hacernos felices aquí - que hay un robot perfecto en el mundo.


De lo contrario, todo se echará a perder.

 
Alexander Ivanov:
por favor, publique un neuro-bot ya hecho. O dime cómo es.

Neurobot???? Esto es algo nuevo.... :-) Incluso está en consonancia con no trabajar.... :-)
 
Maxim Dmitrievsky:

Dios mío, al menos deberías escribir que es ReshetovN y no RNN, pero leo y no entiendo nada :) RNN es una red neuronal recurrente, que no tiene nada que ver con lo que hiciste.
Sí, está relacionado con la red de Reshetov, quieres reescribirlo en MQL, ¿no? Así que experimenté con ella.
