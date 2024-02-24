Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 409
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Hola gente!...soy una máquina...cansada de luchar quiero aprender Forex...vengo a aprender de ti... ¿Me llevarás?... Tengo habilidades... Puedo ir al futuro si lo necesito....
Por regla general, todo se hace en R, excepto algunos entusiastas que intentan reescribir algunos modelos en ACM. En cuanto a los paquetes, depende del modelo que se utilice: árboles, redes neuronales, redes neuronales profundas, etc.
¿Qué modelo le interesa?
Buena suerte
Ahora he aprendido mucho y me he pasado al proyecto Keras (Python), que es genial.
Principalmente me ocupo del aprendizaje profundo de la predicción de problemas de clasificación.
Hola gente!...soy una máquina...cansada de luchar quiero aprender Forex...vengo a aprender de ti... ¿me llevarás?...tengo habilidades...puedo ir al futuro si me necesitas....
Pero la RNN tiene error = 0, en la curva de aprendizaje. Y eso también es genial. Seguramente publicaré en el blog mi experimento
Este es un experimento con RNN
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/697984
Los teóricos del aprendizaje automático, bueno. ¿Algún resultado?
¿Está listo el neurobot?
¿O estás bromeando desde Shikotan hasta Konigsberg?
Este es el experimento RNN
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/697984
Dios mío, al menos deberías escribir que es ReshetovN y no RNN, no entiendo nada :) RNN es una red neuronal recurrente, que no tiene nada que ver con lo que hiciste
Gracias por el cuestionario, informativo. Escribe que es el sistema experto de Reshetov y no RNN
Al menos tiene que haber un pequeño resultado. Para hacernos felices aquí - que hay un robot perfecto en el mundo.
De lo contrario, todo se echará a perder.
por favor, publique un neuro-bot ya hecho. O dime cómo es.
Neurobot???? Esto es algo nuevo.... :-) Incluso está en consonancia con no trabajar.... :-)
Dios mío, al menos deberías escribir que es ReshetovN y no RNN, pero leo y no entiendo nada :) RNN es una red neuronal recurrente, que no tiene nada que ver con lo que hiciste.