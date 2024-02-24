Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3109
pocas operaciones, sin interés, y la señal de cierre puede no ser tan eficaz como si cierra una operación antes o reabre varias operaciones
los beneficios crecen más rápido si utiliza lotes crecientes a medida que aumenta el capital
es una cuestión de preferencias, el modelo es el mismo.
¿Y puede haber muchos patrones a largo plazo, o estarán muy correlacionados entre sí?
Si se utilizan los mismos signos, son similares, pero sigue habiendo cierta variación en las variantes.Muchos modelos son difíciles de controlar después.
Lo que quiero decir es que el riesgo de esta estrategia no es controlable, o al menos es muy volátil.
Tomo la serie de pérdidas máxima permitida en el histórico. Si se alcanza en el real, entonces a la basura o reentrenamiento.
Si para cada modelo prescribir tales condiciones que se detiene automáticamente, es posible. Para no tener que controlarlo usted mismo.Pero tendrán que ser repesados por volumen de lote y rendimiento. Los nuevos trucos comenzarán sin control.
He probado el bot que lancé aquí el 15 de mayo, ha pasado un mes. Con diferentes sl y tp diferentes resultados, pero en promedio todos en el crecimiento.
Bueno, funciona en este período, desde hace un par de años la prueba no es muy bueno.
De alguna manera, estoy pensando en la dirección de las características de la fila.
Takeout a 5 pips stop 50 ?
A juzgar por los triángulos verdes no hay suficientes paradas.
Bueno este periodo funciona, desde hace un par de años la prueba no es tan buena.
es lo mismo en todas partes. Es para el euro, no el neozelandés.
Lanzaré una versión multidivisa cuando tenga tiempo.
Mientras tanto, estoy hasta arriba de nuevas investigaciones. No quiero que me den de comer, pero quiero investigar.
Si es el mismo que tengo, euro dólar de 19 hasta hoy así, 350 TP, 5200 SL, los obtuvo de optimización.