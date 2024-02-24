Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3119
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No, no he investigado este tema específicamente. Recordé una caída rápida después de un crecimiento lento en los tiempos cuando intenté comerciar manualmente.
Tal vez fue recordado en las emociones, ya que drenó mi depósito. No excluyo que todo es par o incluso viceversa)))
Catboost lo tiene.
https://catboost.ai/en/docs/concepts/python-reference_catboostclassifier_get_feature_importance
No he visto la forma de especificar la relación de los predictores (datos de entrada). ¿Puede ser más preciso?
La importancia de los predictores no es nada del otro mundo en NINGÚN modelo.
A eso me refiero. Lo conseguí en la primera pantalla que vi. Ayer entre las 15:00 y las 16:00.
Aquí está lo contrario, una subida explosiva después de una caída lenta.....
o una aproximación más cercana a m1.
Así que todo es subjetivo.
que conozca los analizadores sintácticos y las formas BNF(Backus-Naura Form)
le ruego me informe
Tengo una idea brillante.
Cogemos dos medias resbaladizas, una llamada oso y otra llamada toro.
Hacemos el oso azul, el toro marrón.
Para no confundirlos, perseguimos este mercado arriba y abajo hasta que consigamos resultados fabulosos.
Polina.Zlotova.
Usando el tick. Y sólo el tick del analizador de operaciones MT5.
Tengo una idea brillante.
Tomamos dos medias resbaladizas, una llamada oso y otra llamada toro.
Hacemos que el oso sea azul y el toro marrón.
Para no confundirlos, corremos este mercado arriba y abajo hasta conseguir resultados fabulosos.
Polina.Zlotova.
Usando el tick. Y sólo el tick del analizador de operaciones MT5.
No tome los resbaladizos, tome los deslizantes.
No he visto ninguna forma de especificar la relación de los predictores (datos de entrada). ¿Puede ser más específico?
La interacción es una relación.
La interacción es lo que es una relación.
Gracias.
¿Qué tiene que ver la "importancia" de los predictores con la "importancia" de los predictores, que obtenemos como RESULTADO de los cálculos? Entendí tu post sobre la interrelación de los predictores como condición para el cálculo.
La importancia de los predictores es un resultado muy común del ajuste de modelos. Muchas veces he intentado utilizar la "importancia" para descartar los predictores "sin importancia" con el fin de reducir el error de clasificación. Si se elimina algún predictor, SIEMPRE se vuelve a calcular la "importancia" de los restantes. Creo que el parámetro que mencionas indica predictores dependientes de la importancia.
Gracias.
¿Qué tiene esto que ver con la "importancia" de los predictores" que obtenemos como RESULTADO de los cálculos?
Es una parte del cálculo de la importancia.
En este caso, mostramos paquetes de dos signos, el mayor peso es la relación de dos medias móviles con período 74 y 137 para la predicción Close[i+1]-Close[i]
Tengo una idea brillante.
Tomamos dos medias resbaladizas, una llamada oso y otra llamada toro.
Hacemos que el oso sea azul y el toro marrón.
Para no confundirlos, corremos este mercado arriba y abajo hasta conseguir resultados fabulosos.
Polina.Zlotova.
Usando el tick. Y sólo el tick del analizador de operaciones MT5.
Todo el mundo empieza con esta brillante idea.
a veces vuelven
y luego la olvidan para siempre