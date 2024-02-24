Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3112
Hice un sparring de todas las señales de MT5 con el filtro "fiable" para ver la distribución por años, bueno, para entender cuánto y cuánto tiempo "viven" las TS fiables.
Aquí está la distribución
Algo para pensar....
Pars código, si alguien lo necesita
Separé todos los mensajes de Sanych de las 100 primeras páginas del foro
convirtió el texto en una "bolsa de palabras"
eliminado las "stop words
visualizado como una "nube de palabras" (cuanto más grande es la palabra, más a menudo aparece).
Genial ))))
Y de esto ya hablaba yo en 2016.
......
Sí, se puede hacer casi cualquier cosa en R en una pantalla, es un lenguaje maravilloso....
Estupendo, ¡gracias!
Para una nueva inoculación/alimentación eche un vistazo a: Quantitative trading
¡Una selección increíble!
Es estupendo, ¡gracias!
¿Hay noticias del paquete mt?
Todavía no, no puedo ponerle las manos encima.
Renate, todo el mundo está esperando un símbolo desempaquetado para todos los pases.
cuanto tiempo puedes esperar si es increiblemente dificil, da algun tipo de comentario.