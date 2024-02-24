Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3111
En la imagen superior todos los drawdowns son grandes, y alrededor de 06.01 el drawdown fue de alrededor de 7 quid de ocho ganancias. 13 quid en 10 000 durante un mes no es nada, es necesario aumentar el lote y tal oportunidad parece estar disponible, realmente en 100 veces, lo que conducirá a la carga bastante aceptable del depósito. Entonces la detracción será de varias decenas por ciento del saldo, lo que llevará a fijar la pérdida por la razón de "ahorrar algo por lo menos".
Cada cual tiene su propia comprensión subjetiva del riesgo. A mí me interesan más los modelos sólidos y las formas de obtenerlos.Conozco gente que opera con aterrizajes del 80% o drenajes a cero, pero a veces ganan miles de %. Yo he hecho miles sin riesgos sólo en arbitraje, todo lo demás siempre implica riesgos.
He leído el trabajo de un hombre muy inteligente Gabriel Okasa 2201 .12692.pdf
Lo que me llamó la atención desde la primera página fue que empezó atornillando una bicicleta a una moto.
Fue divertido ver cómo se desarrollaba una teoría en un espacio tridimensional.
La mayor creación se acabó en la página 30 y sin un solo ejemplo, aplicación al mundo real.
Era más divertido con algo-trading y S.B.
.
Ayer, cuando fui al baño, se me ocurrió y escribí esto.
Con pintalabios en el cristal. E=S*M*S .
E=C*M*C
¿Está la fórmula ternaria en forma tensorial?
¡Enseña! No te enseñaré. Tienes que entender que estoy trabajando en contra de todos ustedes en el mercado.
Algo-trading se basa en datos de mercado falsos. Es simple. Cierre ligeramente coincide con el mercado, y High y Low. van en el gráfico de minutos mucho más alto que el mercado. Así que, simplemente, vendemos a 5 pips por encima de Close[1]. Compramos de la misma manera. Si por debajo de 4-5 pips por debajo de Close[1].
No voy a discutir S.B. por razones morales. Escribiré en mate y seré baneado pronto.
He probado el bot que lancé aquí el 15 de mayo, ha pasado un mes. Con diferentes sl y tp diferentes resultados, pero en promedio todos en el crecimiento.
¿Qué características se utilizaron? una lista completa sería deseable)
¿Qué funciones utilizó? Se agradecería una lista completa)
Varios rendimientos simulados, nada especial. He escrito antes de que a veces sólo la volatilidad funciona bien, es de nuevo convertido retournes.
Demasiado es malo, demasiado poco es malo. De alguna manera me sale un óptimo alrededor de 10 fics con diferentes períodos que aumentan en un paso fijo. Digamos, range(10, 100, 10)
pero esto es así para mi implementación, no pretendo haber derivado alguna fórmula mágica.
¿Hay algo más en la serie temporal? )