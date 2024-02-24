Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1553
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
En cuanto a los fics, ¿no sería mejor probar diferentes fórmulas lineales para seleccionar los incrementos en lugar de hacerlo al azar? Tal vez debería tener tres retornos con un desplazamiento de 1 a 10 y treinta con un desplazamiento de 10 a 50.
No es aleatorio, sólo desplaza la media en n puntos.
bueno, el mercado es un paseo aleatorio, ¿qué modelo debo usar? sólo uno aleatorio )
Maxime, ese es un gran enfoque. Tengo que grabar una respuesta para usted. ¿Puede decirme cómo organizar el flujo? Será un vídeo, pero intentaré abarcar muchas cosas.
¿Qué te parece convertir este foro en un portal de streaming? Publicaremos un código y lo leeremos con música...
¡No te olvides de donar! Sin donaciones, es un poco grosero...
Maxime, es un gran enfoque. Tengo que grabar una respuesta para usted. ¿Pueden decirme cómo organizar un flujo? Será un vídeo, pero intentaré abarcar muchas cosas.
descargue el software de streaming y podrá transmitirlo en YouTube. No voy a hacer publicidad, lo encontrarás por ti mismo.
Descargue una aplicación de streaming y podrá transmitir en YouTube. No voy a anunciarlo, puedes encontrarlo tú mismo.
Así que lo haré, pero antes de nada prepararé y fijaré una hora para que la gente se reúna esta vez. Y siguiéndote a ti Max, también mostraré cómo entreno los datos. Naturalmente, las fórmulas clave no estarán ahí, ni siquiera lo esperen, pero aquí están los puntos importantes de la construcción, así como la teoría de la MO en general. Por eso les diré de inmediato: veteranos, tengan un poco de indulgencia, porque los niños nos observan. Muestra paciencia y para ti también aprendes algo nuevo que te dará que pensar, te lo aseguro.
Inmediatamente digo que salgo de Forex y me convierto a fondo en FORTS, y como soy un actor en un solo instrumento, sacas tus conclusiones. Si me preguntan cuándo habrá una emisión a grandes rasgos, les digo lo siguiente: después del inicio de las operaciones en FORTS y un mínimo de una estadística. Es decir, hasta el año nuevo lo intentaré. Tengo que rehabilitarme ante toda la gente honrada y demostrar que no soy un graalepigat mediocre :-) ¡¡¡¡¡Lo que podrías haber pensado de mí esa vez!!!!!
Así lo haré, pero antes prepararé y fijaré la hora del streaming para que la gente se reúna para éste. Y siguiendo tu ejemplo, Max, también mostraré cómo entreno los datos. Naturalmente, las fórmulas clave no estarán ahí, ni siquiera lo esperen, pero aquí están los puntos importantes de la construcción, así como la teoría de la MO en general. Por eso les diré de inmediato: veteranos, tengan un poco de indulgencia, porque los niños nos observan. Muestra paciencia y para ti también aprendes algo nuevo que te dará que pensar, te lo aseguro.
Inmediatamente digo que salgo de Forex y me convierto a fondo en FORTS, y como soy un actor en un solo instrumento, sacas tus conclusiones. Si me preguntan cuándo habrá una emisión a grandes rasgos, les digo lo siguiente: después del inicio de las operaciones en FORTS y un mínimo de una estadística. Es decir, hasta el año nuevo lo intentaré. Tengo que rehabilitarme ante toda la gente honrada y demostrar que no soy un graalepigat mediocre :-) ¡¡¡¡¡Lo que podrías haber pensado de mí esa vez!!!!!
ZS: No puedo decir que soy la autoridad final, pero de acuerdo con mis observaciones, el número de personas en runet que participan en el comercio, muy pocos, y las personas que se dedican en serio, aún menos, mientras que del resto ... bueno, si usted piensa acerca de cómo muchas personas hacen MO, y de ellos están dispuestos a escuchar a un hombre desconocido ... imho, sólo un seist rentable con el comercio real le permitirá ganar una audiencia de los oyentes, o al menos tener un bloX
No estoy diciendo que soy la autoridad final, pero de acuerdo con mis observaciones, el número de personas en runet dedicada al comercio, muy poco, y las personas que están seriamente comprometidos, incluso menos, mientras que de los restantes ... bueno, si usted piensa acerca de cuántas personas se dedican a MO, y de ellos todavía están dispuestos a escuchar a un hombre desconocido ... imho, sólo un steist rentable con un comercio real le permitirá ganar una audiencia de los oyentes, o al menos tener una pulga
Para qué necesito una pulga, como tú dices, no voy a convencer a nadie de nada, sólo quiero contar mi caso. Pero créanme que la gente pierde mucho cuando deja de comunicarse conmigo.
Así lo haré, pero primero prepararé y fijaré una hora para el streaming para que la gente se reúna, esa es una. Y siguiendo tu ejemplo, Max, también mostraré cómo entreno los datos. Naturalmente, las fórmulas clave no estarán ahí, ni siquiera lo esperen, pero aquí están los puntos importantes de la construcción, así como la teoría de la MO en general. Por eso lo diré de una vez: veteranos, tened un poco de indulgencia, porque los niños nos observan. Muestra paciencia y para ti también aprendes algo nuevo que te dará que pensar, te lo aseguro.
Inmediatamente digo que salgo de Forex y me convierto a fondo en FORTS, y como soy un actor en un solo instrumento, sacas tus conclusiones. Si me preguntan cuándo habrá una emisión a grandes rasgos, les digo lo siguiente: después del inicio de las operaciones en FORTS y un mínimo de un stat. Es decir, hasta el año nuevo lo intentaré. Tengo que rehabilitarme ante toda la gente honrada y demostrar que no soy un graalepigat mediocre :-) ¡¡¡¡¡Lo que podrías haber pensado de mí esa vez!!!!!
Publica una reseña en smradlab, llegará a 1000 personas si te interesa. También puedes donar :)
Lo principal es mantener la sencillez, estar cerca de la gente, mantenerla entretenida. No les gusta cuando inteligente, es decir, el sistema panalit y no necesitan, por lo que en general, unos 30 minutos.
Yo también llamaría a un mago y a Kesha para que los apoyen, puede que te ayuden cuando los necesites (pero no están seguros).
publica anuncios en smradlab, hasta 1000 personas irán fácilmente desde allí si te interesa. También puede hacer donaciones :)
Lo principal es mantener la sencillez, acercarse a la gente, entretenerla. No les gusta cuando inteligente, es decir, el sistema panalit y no necesitan, por lo que en general, unos 30 minutos.
Más, llamaría a mago y a Kesha en apoyo, siempre ayudan en un apuro (pero no es exacto).
Donas no el objetivo, y aquí saber que eres realmente un montón de gente que escucha ya es algo obligatorio a la responsabilidad de la palabra hablada. 1.000 personas no es ni siquiera un sueño, pero ya veremos. Tenemos que estar bien preparados para que sea interesante. :-)
Las donaciones no son el objetivo en sí, pero saber que realmente te escuchan muchas personas ya es una especie de compromiso con la responsabilidad de las palabras que dices. No soñaría con 1000 personas, pero ya veremos. Tenemos que estar bien preparados para que sea interesante. :-)
La actividad educativa es un objetivo cuestionable. La gente tiene que entender para qué estás aquí. Para dar esperanza, recoger donaciones, tal vez alguna formación.