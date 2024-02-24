Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3110
Si es el mismo que tengo, euro dólar de 19 hasta hoy así, 350 TP, 5200 SL, los consiguió de optimización.
Te he dado el de Nueva Zelanda. Para el euro, creo que también lo he tirado aquí, o puedes robármelo del carrito. Aquí ya no encuentro nada.
El stop es más largo, el take down es más corto. Escribí la razón anterior.
El punto de entrada debe ser correcta para la toma, para una toma suficiente para vencer a la comisión spread swap negativo, y luego funciona. Y la parada es un seguro contra factores no contabilizados))))
Si alguien necesita fuentes para añadir sus propias condiciones/filtros, que escriba. Sólo quería jugar con ONNX.
He probado el bot que lancé aquí el 15 de mayo, ha pasado un mes. Con diferentes sl y tp diferentes resultados, pero en promedio todos en el crecimiento.
Aunque la cotización con posiciones no coincide con el gráfico de equilibrio, pero si cambias mentalmente, el gráfico de equilibrio es un típico gráfico de TS con exceso de posiciones.
es solo una peculiaridad que no dice nada sobre la estabilidad.
La estabilidad se probó con datos nuevos (10 años), pero eso tampoco promete lambos y yates. Es interesante observar el modelo no en el tester, sino como funciona en la vida real.
En la imagen superior todas las detracciones son grandes, y alrededor de las 06.01 la detracción fue de unas 7 libras sobre ocho ganancias. 13 libras en 10 000 para un mes - esto no es nada, es necesario aumentar el lote y tal oportunidad parece estar disponible, realmente en 100 veces, lo que conducirá a la carga bastante aceptable del depósito. A continuación, la reducción será de varias decenas por ciento del saldo, lo que conducirá a la fijación de la pérdida por la razón de "ahorrar algo por lo menos".