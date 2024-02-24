Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3120
todo el mundo empieza con esta brillante idea
a veces vuelven
y la olvidan para siempre
Darle una oportunidad a una chica al principio
habría sido mucho peor, un maníaco asustadizo se la habría llevado de la tienda.
Constituyente en el cálculo de la importancia.
En este caso muestra los paquetes de dos signos, el mayor peso es la relación de dos medias móviles con período 74 y 137 para la predicción Close[i+1]-Close[i]
Este es un ejemplo maravilloso.
Sé a ciencia cierta que las medias móviles NO tienen poder predictivo para el incremento de precio, es decir, para el objetivo - incremento de precio - las medias móviles son sólo ruido.
¡catbust así como otros paquetes han calculado la importancia y establecido una relación entre los dos predictores de ruido! Se trata de un clásico sobre el significado de la importancia en los modelos. Se puede jugar con la eliminación de predictores y obtener fácilmente la mayor importancia para un predictor completamente no sólo inútil, sino perjudicial.
Cuando escribí en mi primer post que no conozco ningún modelo en el que se pueda especificar la relación entre predictores, me refería a esa relación como una entrada que se utiliza para ajustar el modelo. Tu ejemplo es el resultado, no los datos de entrada.
Sé a ciencia cierta que las medias móviles NO tienen poder predictivo para los increment os de precio, es decir, para los incrementos de precio objetivo, las medias móviles son sólo ruido.
Yo pensaba lo mismo hace 5 y 10 años....
Ahora lo veo de otra manera, entiendo que el caos es una medida de mi falta de entendimiento y si no entiendes algo, no es caos, eres tú el que no entiendes....
Si pones la mosca "como es", entonces por supuesto que no pasará nada, pero hay mil millones de otras opciones que no quieres pensar ...
entrada - media móvil es una de las principales señales.
entrada es una media móvil de uno de los signos principales.
La cuestión no es el termo (física de 7º curso), sino los conceptos erróneos.
¿Qué más tienes en tu arsenal?
¿Además de medias resbaladizas?
P.Z..
Ese es el punto.
Puede haber infinitas derivadas de una serie. Las medias son las más sencillas. Y las series son una ciencia aparte, no comprensible para la mayoría de la gente)))))
Pauline, basta))))
Puede haber infinitas derivadas de una serie. Los promedios son los más sencillos. Y las series son una ciencia aparte, incomprensible para la mayoría de la gente)))))
Pauline, basta))))
Esto es un concepto erróneo.
Y más concretamente, un ejemplo.
Quieres lanzar Arrey pits.
P.Z.
No me importa, siempre y cuando usted entiende su punto.
¿Y qué es __ Pauline, detenerlo))))))
¿Es una amenaza? ¿O es sólo grosería?
No, por supuesto, un deseo de un tono más amable en la comunicación.
Aparte de promediar desde la fila, hay mucho más que señalar que no es regular, pero ese es otro tema.
No has pensado en el hecho de que estoy tratando de ayudar.
P.Z..
¿A los perdidos y necesitados?
Escribo, usted está perdido, y luego como desee.
Un forero me ha enviado hoy una captura de pantalla:
¿Alguien sabe cómo las técnicas bot en la pestaña bot cambian el enlace en la página de inicio? ) Aparentemente algún tipo de vulnerabilidad.
Aparentemente no es una descompilación, porque la función de comentarios muestra mi información, pero el enlace ha sido cambiado por otro a la izquierda. Y el año es 2020.
ss el bot es libre y de libre distribución, no está vinculado al mercado.