Aleksey Vyazmikin #:

OK, puedes hacerlo - el resultado es el mismo en interpretación


Aquí vamos).
La irregularidad es un 30% mayor, y el ángulo es sólo 3 grados diferente. No creo que 3 grados sea suficiente.


Si movemos el primer punto de 0 a -1,22, creo que tendremos un acierto exacto.
Pero tenemos que dejarlo en 0, y dejar el máximo en el mismo lugar. Y mover los demás puntos y conseguir coincidencia de líneas.

En mi opinión, la suma de módulos de desviaciones describirá mejor el deterioro de la línea de equilibrio. En este caso, es del 30% y se deteriorará.

 
Aleksey Vyazmikin #:

No estoy a favor de mezclar aleatoriamente todas las cuerdas, esa es la forma de utilizar la métrica estándar, sin tener en cuenta el equilibrio.

La importancia del orden en la muestra significa que existen dependencias entre las filas de la tabla de datos. Las dependencias son siempre algo malo, y suelen evitarse cuidadosamente.

 
Aleksey Vyazmikin #:

¿Qué tiene de malo la desviación típica?

Se supone que se basa en la media, y estoy sugiriendo una línea recta. Podría ser coherente entre sí. Los matemáticos pueden comprobarlo con fórmulas.
Pensé - no se corresponde.
 
Forester #:

Allá vamos).
La irregularidad es 30% más, y el ángulo es sólo 3 grados diferente. No creo que 3 grados es suficiente.

No sé por cuánto, no puedo verlo a ojo. Irregularidad en porcentajes, me parece un planteamiento extraño, pero bueno.

Forester #:

Si mueves el primer punto de 0 a -1,22, creo que tendrás un acierto exacto.

Pero hay que dejarlo en 0, y dejar el máximo en el mismo sitio. Y mover los demás puntos y conseguir una coincidencia de líneas.

En mi opinión, la suma de módulos de desviaciones describirá mejor el deterioro de la línea de equilibrio. En este caso, es del 30% y se deteriorará.

Coincidirá, pero no el ángulo. Simplemente no entiendo su lógica - para mover esto y aquello, entonces la estructura va a cambiar - no será comparable en absoluto.

Aquí se ha movido cero y máximo - todo lo mismo. No es importante cuánto ha mejorado, pero el hecho de la mejora. Es un indicador relativo para elegir entre muchas otras opciones.


 
Aleksey Nikolayev #:

Inventando sus propios Sharpe y Sortino) Con blackjack y otras cosas necesarias)

Ahora, si tan sólo lo hicieran en otro lugar.... Pero, tales sueños.... Y esto no es más que basura en el hilo.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Todavía tengo que pensar/experimentar si medir en % o en unidades abs. Creo que abs. es mejor.

 
СанСаныч Фоменко #:

Sueños de usted para escuchar al menos alguna nueva información útil, que se puede aplicar de una manera útil.

 
Forester #:

Aún tengo que pensar/experimentar en unidades % o abs. Creo que abs. es mejor.

Puedes enviarme los balances - los evaluaré con mi método - dime cómo resultó.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Hasta ahora los estimo a ojo)))))) Me gusta - no me gusta.
La semana que viene haré lo que tengo pensado.
 

Es muy interesante experimentar cómo los patrones visuales y auditivos percibidos se convierten en basura perceptiva sin dejar de conservar sus patrones.

Tal vez exista un límite cerebral para percibir patrones complejos.....


