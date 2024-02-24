Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3035
OK, puedes hacerlo - el resultado es el mismo en interpretación
Aquí vamos).
La irregularidad es un 30% mayor, y el ángulo es sólo 3 grados diferente. No creo que 3 grados sea suficiente.
Si movemos el primer punto de 0 a -1,22, creo que tendremos un acierto exacto.
Pero tenemos que dejarlo en 0, y dejar el máximo en el mismo lugar. Y mover los demás puntos y conseguir coincidencia de líneas.
En mi opinión, la suma de módulos de desviaciones describirá mejor el deterioro de la línea de equilibrio. En este caso, es del 30% y se deteriorará.
No estoy a favor de mezclar aleatoriamente todas las cuerdas, esa es la forma de utilizar la métrica estándar, sin tener en cuenta el equilibrio.
La importancia del orden en la muestra significa que existen dependencias entre las filas de la tabla de datos. Las dependencias son siempre algo malo, y suelen evitarse cuidadosamente.
¿Qué tiene de malo la desviación típica?
Pensé - no se corresponde.
Inventando sus propios Sharpe y Sortino) Con blackjack y otras cosas necesarias)
Ahora, si tan sólo lo hicieran en otro lugar.... Pero, tales sueños.... Y esto no es más que basura en el hilo.
No sé por cuánto, no puedo verlo a ojo. No sé cuánto, no puedo verlo a simple vista.
Todavía tengo que pensar/experimentar si medir en % o en unidades abs. Creo que abs. es mejor.
Esto si lo hicieran en otro sitio.... Pero eso es sólo un sueño.... Esto es sólo basura en el hilo.
Sueños de usted para escuchar al menos alguna nueva información útil, que se puede aplicar de una manera útil.
Aún tengo que pensar/experimentar en unidades % o abs. Creo que abs. es mejor.
Puedes enviarme los balances - los evaluaré con mi método - dime cómo resultó.
Puedes enviarme los saldos, los evaluaré con mi método y me dirás cómo te ha ido.
La semana que viene haré lo que tengo pensado.
Es muy interesante experimentar cómo los patrones visuales y auditivos percibidos se convierten en basura perceptiva sin dejar de conservar sus patrones.
Tal vez exista un límite cerebral para percibir patrones complejos.....