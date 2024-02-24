Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3033
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Es mejor no trazar las líneas a ojo, sino mediante fórmulas.
Creo que si tomas tu línea y aumentas su dispersión (inestabilidad), excepto en el punto máximo, la línea de regresión seguirá siendo la misma. Pero la estabilidad será menor.
Eso pasa siempre en este tema, le cuentas a la gente una idea, y sin probarla, enseguida se ponen a alabarla.
Eso pasa siempre en este hilo: le cuentas a la gente una idea y, sin probarla, enseguida se ponen a alabarla.
Yo no la he alabado, he expresado mis dudas, porque el resultado no es obvio.
En el gráfico no has aumentado la dispersión de la línea original, sino que has dibujado una completamente distinta.
Seguramente la primera línea de regresión corresponderá a más de una variante del gráfico, si aumentas exactamente la dispersión. Por ejemplo, sumando a cada punto el 10% de su distancia a la recta de regresión si es mayor o restando si es menor. Otras variantes del 5, 20, 30 %, etc. darán muchas variantes con diferente estabilidad, pero con casi o exactamente la misma línea de regresión.
Así es:
Salvo el punto máximo y a él hay que compensar por abajo para que la recta coincida exactamente. Seguro que lo encuentras. Bueno, no voy a hacer eso. Me ocuparé de la variante obvia, que expresé antes.
No estaba alabando, estaba expresando dudas, ya que el resultado no es obvio.
En el gráfico no has aumentado el tramo de la línea original, sino que has dibujado una completamente diferente.
He dibujado según tu criterio - la coincidencia del máximo y una oscilación mayor. No entiendo qué es lo que está mal.
Seguramente la primera línea de regresión corresponderá a más de una variante del gráfico, si aumentas exactamente el spread.
Naturalmente - el método sólo da una estimación relativa y no implica la restauración del movimiento del gráfico de equilibrio.
Por ejemplo, añadir a cada punto el 10% de su distancia a la línea de regresión si es mayor o restar si es menor. Otras opciones de 5,20,30 % etc. darán muchas variantes con diferente estabilidad pero con casi o exactamente la misma línea de regresión.
He añadido +30% y -30% para mayor claridad - se puede ver que hay líneas paralelas al máximo. Y aqua regresión cruza negro, por lo que tiene un grado menor - el equilibrio es mejor.
Excepto el punto máximo y a él hay que compensar desde abajo para que la línea coincida exactamente. Seguro que lo encuentras. Pues yo no lo haré. Voy a tratar con la opción obvia, que he expresado anteriormente.
Haz lo que quieras - tu propia versión siempre es mejor.
Se me ocurrió un método simple eficaz - no es el mejor tal vez, pero bastante trabajo.
Si haces el balance desde cero, también puedes ver que el aqua es mejor - el ángulo de las líneas máximas lo muestra, mientras que las líneas de regresión son casi paralelas.
Dibujé según tu criterio - coincidencia del máximo y mayor fluctuación. No veo lo que está mal.
Naturalmente - el método sólo da una estimación relativa y no implica la restauración del movimiento gráfico de equilibrio.
He añadido +30% y -30% para mayor claridad - se puede ver que hay líneas paralelas a la máxima. Y aqua regresión cruza negro, por lo que tiene un grado menor - el equilibrio es mejor.
Haga lo que quiera - su propia variante es siempre mejor.
He llegado a un método simple eficaz - no el mejor tal vez, pero bastante trabajo.
Si haces el balance desde cero, también puedes ver que aqua es mejor - el ángulo de las líneas máximas lo demuestra, mientras que las líneas de regresión son casi paralelas.
Has desplazado la 2ª línea hacia arriba. Y he sugerido una dispersión más fuerte (véase mi figura). Lo que está por encima de la línea de regresión debería ser más alto (tú lo hiciste), lo que está por debajo debería ser más bajo (tú también lo hiciste más alto).
Pero no lo necesito. Sólo si usted mismo está interesado ...
Y puede usted de nuevo en 2 palabras, ¿qué hacer? )
Y puede usted de nuevo en 2 palabras, ¿qué hacer? )
Inventar su propia Sharpe y Sortino) Con el blackjack y otros necesarios)
Has desplazado la 2ª línea hacia arriba. Yo sugerí un diferencial más fuerte (véase mi figura). Lo que está por encima de la línea de regresión debería ser más alto (tú lo hiciste), lo que está por debajo debería ser más bajo (tú lo hiciste también más alto).
Pero no lo necesito. Sólo si usted mismo está interesado ...
Hice exactamente lo que escribiste.
¿Y podemos tener en 2 palabras de nuevo lo que estás haciendo? )
Una medida estimada de la suavidad del equilibrio, teniendo en cuenta la dinámica del crecimiento del equilibrio. Esencialmente se puede utilizar como una función de fitness.
Hice exactamente lo que escribiste.
Por ejemplo, el punto 5 con un valor de 3 debe convertirse no en 3 + 0,82398 = 3,8239, sino en 3 - 0,82398 = 2,17602, es decir, 3 - desviación*0,3.