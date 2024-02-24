Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1514

Nuevo comentario
[Eliminado]  
Igor Makanu:

Aquí hay más material interesante sobre la entropía, por así decirlo, el autor lo explica con los dedos

https://habr.com/ru/post/171759/


No puedo encontrar nada sobre los árboles de decisión, algunos fragmentos de información están en la web, necesito algo en forma de literatura.

sí, parece un buen artículo, creo que lo he visto antes.

bueno, un libro del padre del bosque al azar tal vez debería leerlo de inmediato.

me quedé sin puntos en el sitio, no puedo descargar)

https://www.twirpx.com/file/2130647/

Breiman L., Friedman J., Stone C.J., Olshen R.A. Classification and regression trees [PDF]
Breiman L., Friedman J., Stone C.J., Olshen R.A. Classification and regression trees [PDF]
  • www.twirpx.com
Boca Raton: CRC Press, 1984. — 366 p.The methodology used to construct tree structured rules is the focus of this monograph. Unlike many other statistical procedures, which moved from pencil and paper to calculators, this text's use of trees was unthinkable before computers. Both the...
 
http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html
Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов
Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов
  • votos: 1
  • ugpressa.ru
Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет. В основе революционного стекла лежит удивительно доступная...
[Eliminado]  
Aleksey Vyazmikin:
http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html

reconocimiento a la velocidad de la luz - no está mal

 

Aleksey Vyazmikin:

Una red neuronal de vidrio puede reconocer imágenes sin cámaras ni algoritmos

Esta tecnología tiene más de 50 años. Nada más que otra aplicación.

[Eliminado]  

Hice un indicador de acuerdo con el principio del artículo sobre la máxima entropía (la suposición es que el sistema siempre va en la dirección de la maximización de etr.) Rojo para comprar, verde para vender. El mayor valor determina la tendencia.

Lo comprobaré pero parece que no es peor que los MA.

Lo he buscado en Kodobase, nadie lo ha hecho.


 
Maxim Dmitrievsky:

Hice un indicador de acuerdo con el principio del artículo sobre la máxima entropía (la suposición es que el sistema siempre va en la dirección de la maximización de etr.) Rojo para comprar, verde para vender. El mayor valor determina la tendencia.

Lo comprobaré pero parece que no es peor que los MA.

Lo he buscado en kodobase, creo que nadie lo ha hecho.

Está bien. Aunque es un poco ruidoso...

 

Buenas tardes.

Hay un patrón que veo con mis ojos, pero no puedo codificarlo debido a su complejidad y a que no entiendo del todo bien lo que veo. El núcleo se entiende y se formaliza, pero hay detalles que son captados por la "visión lateral", tenidos en cuenta, pero no transmitidos a la conciencia. El patrón se ha negociado con éxito con mis manos durante muchos años.


Me gustaría enseñar la neurona para verla (o más bien esa parte que configura 1) para resolver dos problemas:

1) sacar lo que vio, para entender "lo que se enganchó" en el montaje y a través de esto entender mejor lo que veo y cuál es exactamente la característica importante de la carta.

2) desplazar el comercio hacia él o (una opción mínima) poner una campana.

La pregunta a los profesionales, por favor, aconsejar si el problema se establece correctamente y dónde ir a resolverlo?

P.D. Estoy tranquilo por el hecho de que tendrá que pasar uno o dos años para una solución y aún más tranquilo por la colaboración con los profesionales.

Archivos adjuntos:
q-pic.PNG  15 kb
 
Biqvi:

Buenas tardes.

Hay un patrón que veo con mis ojos, pero no puedo codificarlo debido a su complejidad y a que no entiendo del todo bien lo que veo. El núcleo se entiende y se formaliza, pero hay detalles que son captados por la "visión lateral", tenidos en cuenta, pero no transmitidos a la conciencia. El patrón se ha negociado con éxito con mis manos durante muchos años.


Me gustaría enseñar la neurona para verla (o más bien esa parte que configura 1) para resolver dos problemas:

1) sacar lo que vio, para entender "lo que se enganchó" en el montaje y a través de él entender mejor lo que veo y cuál es exactamente la característica importante de la carta.

2) desplazar el comercio hacia él o (una opción mínima) poner una campana.

La pregunta a los profesionales, por favor, aconsejar si el problema se establece correctamente y dónde ir a resolverlo?

P.D. Estoy tranquilo por el hecho de que tendrá que pasar un año o dos para resolver y aún más tranquilo para trabajar con un profesional.

No creo que sea fácil encontrar cinco huecos de este tipo seguidos. Sería mejor tomar una instantánea del gráfico del lugar donde está presente este montaje. O mejor aún, haz varias fotos.

 
Alexey Viktorov:

No creo que sea fácil encontrar cinco huecos de este tipo seguidos. Tal vez sería mejor tomar una instantánea del gráfico en el lugar donde está presente este montaje. O mejor aún, haz varias fotos.

La imagen es sólo una ilustración de las fases 1 y 2.

1...150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521...3399
Nuevo comentario