Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1514
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Aquí hay más material interesante sobre la entropía, por así decirlo, el autor lo explica con los dedos
https://habr.com/ru/post/171759/
No puedo encontrar nada sobre los árboles de decisión, algunos fragmentos de información están en la web, necesito algo en forma de literatura.
sí, parece un buen artículo, creo que lo he visto antes.
bueno, un libro del padre del bosque al azar tal vez debería leerlo de inmediato.
me quedé sin puntos en el sitio, no puedo descargar)
https://www.twirpx.com/file/2130647/
http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html
reconocimiento a la velocidad de la luz - no está mal
Aleksey Vyazmikin:
Una red neuronal de vidrio puede reconocer imágenes sin cámaras ni algoritmos
Esta tecnología tiene más de 50 años. Nada más que otra aplicación.
Hice un indicador de acuerdo con el principio del artículo sobre la máxima entropía (la suposición es que el sistema siempre va en la dirección de la maximización de etr.) Rojo para comprar, verde para vender. El mayor valor determina la tendencia.
Lo comprobaré pero parece que no es peor que los MA.
Lo he buscado en Kodobase, nadie lo ha hecho.
http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html
Me gusta
Hice un indicador de acuerdo con el principio del artículo sobre la máxima entropía (la suposición es que el sistema siempre va en la dirección de la maximización de etr.) Rojo para comprar, verde para vender. El mayor valor determina la tendencia.
Lo comprobaré pero parece que no es peor que los MA.
Lo he buscado en kodobase, creo que nadie lo ha hecho.
Está bien. Aunque es un poco ruidoso...
Buenas tardes.
Hay un patrón que veo con mis ojos, pero no puedo codificarlo debido a su complejidad y a que no entiendo del todo bien lo que veo. El núcleo se entiende y se formaliza, pero hay detalles que son captados por la "visión lateral", tenidos en cuenta, pero no transmitidos a la conciencia. El patrón se ha negociado con éxito con mis manos durante muchos años.
Me gustaría enseñar la neurona para verla (o más bien esa parte que configura 1) para resolver dos problemas:
1) sacar lo que vio, para entender "lo que se enganchó" en el montaje y a través de esto entender mejor lo que veo y cuál es exactamente la característica importante de la carta.
2) desplazar el comercio hacia él o (una opción mínima) poner una campana.
La pregunta a los profesionales, por favor, aconsejar si el problema se establece correctamente y dónde ir a resolverlo?
P.D. Estoy tranquilo por el hecho de que tendrá que pasar uno o dos años para una solución y aún más tranquilo por la colaboración con los profesionales.
Buenas tardes.
Hay un patrón que veo con mis ojos, pero no puedo codificarlo debido a su complejidad y a que no entiendo del todo bien lo que veo. El núcleo se entiende y se formaliza, pero hay detalles que son captados por la "visión lateral", tenidos en cuenta, pero no transmitidos a la conciencia. El patrón se ha negociado con éxito con mis manos durante muchos años.
Me gustaría enseñar la neurona para verla (o más bien esa parte que configura 1) para resolver dos problemas:
1) sacar lo que vio, para entender "lo que se enganchó" en el montaje y a través de él entender mejor lo que veo y cuál es exactamente la característica importante de la carta.
2) desplazar el comercio hacia él o (una opción mínima) poner una campana.
La pregunta a los profesionales, por favor, aconsejar si el problema se establece correctamente y dónde ir a resolverlo?
P.D. Estoy tranquilo por el hecho de que tendrá que pasar un año o dos para resolver y aún más tranquilo para trabajar con un profesional.
No creo que sea fácil encontrar cinco huecos de este tipo seguidos. Sería mejor tomar una instantánea del gráfico del lugar donde está presente este montaje. O mejor aún, haz varias fotos.
No creo que sea fácil encontrar cinco huecos de este tipo seguidos. Tal vez sería mejor tomar una instantánea del gráfico en el lugar donde está presente este montaje. O mejor aún, haz varias fotos.
La imagen es sólo una ilustración de las fases 1 y 2.