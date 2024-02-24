Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3221
https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw
Si se trata de un incremento, ¿en qué unidades?
He añadido un número positivo a toda la serie (+6,0) para que sea mayor que cero. Parece que los símbolos personalizados no digieren los valores negativos
No prestes atención al "cierre" en la pantalla, son ticks.
No sé cómo ocurre que las series aleatorias muestren a menudo estructuras ordenadas como las ondículas de cinco ondas, con ondículas de cinco ondas anidadas en su interior, como en la pantalla de arriba.
Seguro que has visto esos patrones en los televisores soviéticos sin antena.
Nah, sólo en la alfombra
Ya se ha convertido a precios
Añadido el diferencial real.
Resultado de la optimización.
Comparar con el original. En general, no funcionó aquí.
ZЫ Curiosamente, el gráfico de optimización se aproxima al marco temporal H2 mostrado arriba.
Puedo subir otras generaciones más adelante, si es necesario, con parámetros diferentes.
He publicado los scripts, así que no hace falta que inventes nada tú mismo para probar nuevos datos.
De todos modos, no funcionó aquí.