Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3040
Lo que mola es que el propio análisis y la imagen se hacen en R))
1 En un artículo (o simplemente en una página del sitio) puedes ver enseguida a qué lugar del material quieres prestar atención. El vídeo no puede presumir de esto.
2 El texto es más fácil de traducir a cualquier idioma. (Y el texto traducido se percibe enseguida, pero hay que escuchar toda la voz).
3 Puedes copiar parte del código del texto para hacer experimentos.
No hay nadie a quien escuchar en este canal excepto Redozubov
¿Alguien ha probado DMwR::SMOTE?
Alinea las clases utilizando el algoritmo de los vecinos más próximos, es decir, añade valores predictores "similares" en lugar de duplicarlos.
Ya lo intenté hace tiempo.
¿Vale la pena? ¿O debería optar por upSample?
Merece la pena compararlo.
No está claro cómo comparar. UpSample debería conducir a un sobreentrenamiento debido a la duplicación de datos idénticos, que no es inmediatamente detectable.
¿Por qué no? Entrenar, probar, validar y listo.