Incluso al generar la Oferta y la Demanda (sus incrementos), las sumas acumuladas son muy diferentes, debido al muestreo aleatorio

No funcionan juntas, es decir, hay que generar una u otra.

y también puedo buscar patrones en los ticks para tratar de explicar lo que se está negociando
 
Maxim Dmitrievsky #:

¿Qué longitud necesita que tenga la fila?

La fuente tiene menos de 7 millones de ticks. Como fuente.

Tomé tantos ticks D'2023.03.01', con MQ demo EURUSD, obtuve cerca de 10mn de ticks

¿Por qué MQ-demo?

Y la salida es una serie sin marcas de tiempo, ¿qué puedo hacer al respecto? Puedo vincular a los antiguos, puedo prescindir de él.

No puedes hacerlo sin marcas de tiempo. Los patrones dependen de la hora del día. El mismo rollover, por ejemplo.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Puedes generar la media.

Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y testeo de estrategias de trading.

Aprendizaje automático en el trading: teoría, modelos, práctica y algoritmos de trading

fxsaber, 2023.08.19 08:36 AM

El algoritmo de aleatorización es así:

  1. Se toma un histórico de ticks reales.
  2. A partir de él se hace una secuencia de incrementos del precio medio ((bid+ask)/2).
  3. En esta secuencia, cada término se multiplica aleatoriamente por +1 o -1.
  4. A partir de la secuencia de incrementos obtenida, se recopila un nuevo historial de ticks, en el que el tiempo y el diferencial coinciden con el punto 1. El nuevo historial de ticks se escribe en un fichero de datos.
  5. El nuevo historial de ticks se escribe en un símbolo personalizado.

Entonces, las marcas de tiempo y los spreads coincidirán.

 
Maxim Dmitrievsky buscar patrones en los ticks para tratar de explicar lo que se está negociando.

Eso sería educativo.

 
Lo intentaré esta noche.

Lo único es que tenemos que hacer algo para evitarlo.

fxsaber, 2023.09.05 09:00

si se toma una gran ZigZag, el mismo scalper plana no se fusiona (incluso gana algo allí). Pero esto es por la razón de que las parcelas planas son eludidos por el generador aleatorio.

Es decir, el generador puede ser tan sumney que dejará algunos trozos casi sin cambios. Al mismo tiempo, no se puede ver en absoluto con un ojo desarmado (e incluso uno armado debe esforzarse).
Puedes generar una media.

https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ

Es decir, el generador puede ser tan loco que dejará algunas piezas casi sin cambios. Al mismo tiempo, el ojo desnudo (e incluso el armado debe esforzarse) no puede verlo en absoluto.

Creo que aquí dependerá del número de gaussianos, este archivo se genera en 15 piezas.

más el muestreo de la distribución resultante es aleatorio, es decir, extrae cada nueva muestra al azar de toda la distribución.
 
https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ

Las marcas de tiempo no son las mismas que las originales. MQ-demo no es interesante.

Las marcas de tiempo no coinciden con las originales. MQ-demo no es interesante.

https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw

