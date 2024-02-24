Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3220
Incluso al generar la Oferta y la Demanda (sus incrementos), las sumas acumuladas son muy diferentes, debido al muestreo aleatorio
No funcionan juntas, es decir, hay que generar una u otra.
¿Qué longitud necesita que tenga la fila?
La fuente tiene menos de 7 millones de ticks. Como fuente.
Tomé tantos ticks D'2023.03.01', con MQ demo EURUSD, obtuve cerca de 10mn de ticks
¿Por qué MQ-demo?
Y la salida es una serie sin marcas de tiempo, ¿qué puedo hacer al respecto? Puedo vincular a los antiguos, puedo prescindir de él.
No puedes hacerlo sin marcas de tiempo. Los patrones dependen de la hora del día. El mismo rollover, por ejemplo.
Puedes generar la media.
fxsaber, 2023.08.19 08:36 AM
El algoritmo de aleatorización es así:
Entonces, las marcas de tiempo y los spreads coincidirán.
Eso sería educativo.
Lo intentaré esta noche.
Lo único es que tenemos que hacer algo para evitarlo.
fxsaber, 2023.09.05 09:00
si se toma una gran ZigZag, el mismo scalper plana no se fusiona (incluso gana algo allí). Pero esto es por la razón de que las parcelas planas son eludidos por el generador aleatorio.
https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ
Lo único es que tenemos que hacer algo para evitarlo.
Creo que aquí dependerá del número de gaussianos, este archivo se genera en 15 piezas.más el muestreo de la distribución resultante es aleatorio, es decir, extrae cada nueva muestra al azar de toda la distribución.
https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ
Las marcas de tiempo no son las mismas que las originales. MQ-demo no es interesante.
https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw