Si los nombres de las columnas de la tabla general de muestra se toman del árbol, está bien.
Puedes pensar en la velocidad más tarde, si funciona al menos eficientemente.
Llevas 500.000 años recogiendo hojas. ¿Has encontrado alguna buena? Al menos 10).
He publicado los resultados. Sí, hay variantes normales. Pero hace tres años que no lo hago.
Otra cosa, mi experimento con la selección de hojas se limita sólo al muestreo.
¿Cómo que no lo hago desde hace 3 años? ¿Qué haces?
A nivel mundial - tablas cuánticas y se dedicó a. Se ha llevado a cabo una gran cantidad de pruebas y experimentos, incluso en diferentes muestras.
¿o no participa en absoluto?
¿Qué tipo de reglas pone en los catbusters? ¿O no participa en absoluto?
En forma binaria. La columna es el número de la regla, y el valor es "1" - la regla funcionó y "0" - la regla no funcionó. Y el objetivo es igual que la muestra principal.
Esa es una forma de agregarlo todo. Pero, CatBoost no hace un muy buen trabajo aquí, me parece - datos muy enrarecidos.
Además, las reglas son unidireccionales de compra/venta. ¿Los stops se ajustan a ellas? Si no los pone en el bousting.Creo que sólo para generar de una vez un bot de verificación y comprobar las reglas necesarias a través del probador / optimizador.
En el antiguo enfoque, cuyos resultados estaba demostrando, había 3 etiquetas de clase - "1" - comprar, "-1" - vender y "0" - no operar.
Ahora utilizo dos etiquetas "1" - comercio y "0" - no comercio el nombre de la columna es "Target_100". La dirección se define por una columna separada "Target_P", y para el resultado financiero de comprar y vender las columnas correspondientes "Target_100_Buy" y "Target_100_Sell". También en la muestra hay una columna auxiliar con fecha "Hora".
En general, la cola de la muestra contiene todas estas columnas y tiene el siguiente aspecto
Creo que sólo para generar un bot de verificación a la vez y comprobar las reglas necesarias a través de un probador / optimizador.
Es mejor hacer la selección de hojas en python, y el modelo final - bueno, usted puede hacerlo en la terminal. Pero tendrás que transferir las reglas a la terminal, que tampoco es tan fácil. Es por eso que es mejor hacer todo en python - incluso si es menos preciso en cierto sentido, pero el proceso se puede ver de principio a fin. Esto es sólo un experimento para now....