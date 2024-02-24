Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1513
El objetivo de esta actividad es identificar patrones estables (o como quieras llamarlos), y son estables porque funcionan en diferentes PA; mis tímidos experimentos en este ámbito muestran que esto es posible en principio... y como consecuencia la robustez aumenta (disminuyendo el grado de ajuste)
Yo lo llamaría "aprendizaje del drawdown", o "aprendizaje del drawdown", para ser más importantes, esperen un artículo sobre "aprendizaje del drawdown" de Pereverenko o Denisenko, con OOP avanzado (>5 de profundidad de herencia), 90% de precisión y la misma (igual) proporción de beneficio y drawdown en la prueba, o como en los buenos tiempos sin ninguna prueba, todo en Lern y con martin, puro exponente))
Tengo que escribir un artículo sobre el"aprendizaje de la reducción" ahora mismo.
Elaprendizaje por transferencia es cuando las neuronas / capas seleccionadas (normalmente las primeras 1-2 capas) entrenadas en un conjunto de datos o algoritmo se utilizan en otra red como pieza de recambio, se utiliza por ejemplo para la estilización de imágenes.
Por supuesto que no soy un "especialista", si no para qué iba a andar por aquí, todas mis esperanzas están puestas en ti y en MaximDenisenko, "especialistas", estoy esperando que escribas un "artículo" sobre el tema, y mejor aún, que lo refuerces con una señal de estafa, algo así como la dopamina de Maxim Denisenko
a poco que se lean artículos y libros donde los "expertos" de RL intentan aplicar la dopamina a las series temporales financieras, se verá que la dopamina es lo mejor que se puede hacer con este tema
no... Utilizo una, otra y tercera BP como iguales en el entrenamiento, a ver qué sale de ahí
También probé varios bots a la vez en mi bot, no vi ninguna mejora... tengo una cosa peculiar, se cuida sola
interesante estudio sobre la máxima entropía que he visto hoy, me ha gustado cómo utilizar la entropía para la determinación de las entradas (parte 2 del artículo)
Lo que falta en el mío aparentemente. Incluso se me ocurrió casi lo mismo, pero no pude articularlo. Está respaldado por la teoría.
también muestra que los diferentes mercados se pronostican de manera diferente, así que si está todo en una pila... no sé
https://robotwealth.com/shannon-entropy/
aquí hay otro material interesante sobre la entropía, el autor lo explica con los dedos por así decirlo
https://habr.com/ru/post/171759/
No encuentro nada sobre árboles de decisión, algunos fragmentos de información están en la web, necesito algo en forma de literatura