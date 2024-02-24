Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2899
Por así decirlo, una de las tareas de la definición del Estado.
Exactamente) Es necesario formalizar la determinación de si el precio está en tendencia o plano y desde qué momento está ahí. Si el algoritmo no puede hacerlo, entonces la búsqueda posterior de niveles no tiene sentido. Pero si puede hacerlo bien, entonces en esencia es casi medio grial).
Bueno, entonces tenemos que formalizar que hay una tendencia y un plano, entonces podemos construir límites entre las transiciones.
pero tendencia/plano es un concepto subjetivo.
Exactamente. Si encontramos una definición objetiva, será una piedra filosofal que convertirá cualquier TS en un grial.
Puedes hacer una pregunta más significativa, cómo define tu gurú tendencia y flat.
En nuestro caso, la objetividad de las tendencias consiste probablemente en que la mayoría reconozca cada una de nuestras tendencias como una tendencia.
Hablando de métodos, una búsqueda en nuestro sitio web de la frase "detección de tendencias" arroja más de 600 páginas de resultados. El primer enlace en términos de relevancia es un artículo de hace 12 años.
Cualquier método formal siempre dará errores del primer y segundo tipo (falsa definición y falsa omisión de tendencias)
Y lo más importante es que un algoritmo debe determinar la tendencia sin posibilidad de intervención manual, de lo contrario no habrá posibilidad de probarlo y optimizarlo.
Si hablamos de ondas, se pueden formalizar mediante un zigzag, pero la elección del parámetro del zigzag es arbitraria.
No tengo ni idea.
Tiene un vídeo titulado "Why Techanalysis Doesn't Work". Allí explica que los indicadores no funcionan porque se cuentan sobre la historia, no en este momento concreto. Surge una pregunta natural: ¿no calcula él sus tendencias y niveles sobre la historia? No estoy tratando de socavar de ninguna manera - quiero ver si hay alguna lógica más profunda detrás de esta contradicción externa.
Nah... es mejor utilizar el análisis spetral, tomar la onda más pequeña en el spetra y medir a partir de ella, o a partir de la mayor....
entonces no habra parametros, solo proporciones de uno respecto al otro, en cualquier TF, en cualquier zona de precios.
Él no está familiarizado con el método científico y no es un programador, por lo que no debe esperar formulaciones claras de él.
En los volúmenes clásicos toda la teoría se construye a partir de la campana de distribución, pero es difícilmente formalizable en su totalidad. Supongamos que hemos construido una campana para las primeras 1,5 horas, asignado +-3sko. Y entonces no está claro. Si es plana, debemos operar desde estos límites hacia el centro. Pero si hay una tendencia, vamos a ser arrancados. Como si es posible poner una condición, si el precio fue más allá de 4 sko, entonces la tendencia, pero tengo poca fe en que esto va a funcionar. La forma de operar con stops de 5pp en el video, no se si se puede formalizar. El caso es que teniendo en cuenta la volatilidad, buscan operaciones a las que el precio pueda llegar. Seleccionan sólo los mejores casos, para que haya un buen ratio sl/tp, para que se distinga claramente la operación, teniendo en cuenta la tendencia, etc. (Seiden lo describe bien). Al mismo tiempo, habrá muchos límites que no funcionaron (el precio no los alcanzará).
Quiero intentar aprobar la cosechadora en el puntal.
Tomé la plataforma con CME.
Hoy he negociado dos mercados CME y divisas y un par de euros, el mismo TS, las mismas entradas....
El resultado es interesante, triste y no entiendo ...
Entro por órdenes, por límite, desde niveles.
Y esto es lo que pasa, donde en Forex tenía entrada, en CME el precio no llegaba a 1-2p y no me sacaba.
como aquí por ejemplo, aunque se ve que el precio en forex no solo llegó sino que bajó, en CME la orden no llegó a 1p.
lo mismo fue aqui, el precio en CME tampoco llego a 1p a mi entrada.
Y parecería que no pasa nada, si corriges tus entradas en CME por 1p, pero no, ocurre que al contrario, en Forex el precio no ha llegado a la orden todavía y está lejos, pero en CME he disparado la orden....
El precio baila como quiere. Si alguien piensa que pongo límites a distintos niveles, está excluido....
No se que es lo que pasa.
El día de hoy es asqueroso en trading, he sacado +- 0 en forex, pero en CME he sacado un minus enorme, las entradas buenas están todas proyo... pero los stops están todos recogidos....
No puedo entender que es y como tratarlo.
Así que es un lío, resulta que es más fácil en forex)))))