El caso es que no quiero saber nada de todo tipo de trucos "mágicos", de diferentes marcos, de los que hay 100500, de diferentes combinaciones de teclas secretas y de lo que significan los parámetros de una de las >10 000 "funciones universales". Tengo un cerebro diferente. Yo mismo he escrito muchos cientos de funciones, quizá más de mil, y he vuelto a escribir algunas de ellas muchas veces porque se me olvidaba que ya las había escrito, no recuerdo nombres y firmas de funciones que escribí yo mismo hace medio año y que rara vez usé, ¿cómo voy a recordar 10.000 de ellas del marco izquierdo? Pero se me da bien recordar, o replantear la esencia de los algoritmos, por ejemplo en tal Fit01 aunque se me olvide, lo tendría listo en un minuto y no depende de OS, NDA, framework y paquetes.
R tiene 120.000 o 150.000 funciones agrupadas en 10.000 paquetes.
Pero, los que usan R no tratan de encontrar ninguna función de R que no esté en MKL y toman por pereza, o por falta de conocimiento y las usan. Esa no es la cuestión en absoluto.
La pregunta se plantea de otra manera.
Por ejemplo.
Se identifica un problema comercial: la no estacionariedad de las series financieras.
Entonces buscamos en R herramientas para resolver este PROBLEMA.
En este hilo, se han identificado una serie de problemas de TRADING y se han propuesto soluciones a nivel de código para estos problemas.
Y la pregunta sobre la función de escalado surgió, sólo está trabajando puntos....
Por mi parte, no hay que buscar nada, hay que ser capaz de hacerlo uno mismo. Buscar herramientas y tirar de parámetros es algo vergonzoso, no es cosa de hombres.
Palabras no de un joven sino de un marido...
Esta forma, por supuesto, tiene derecho a la vida, sobre todo porque el lenguaje R permite que una misma acción se realice de muchas maneras. Todo depende de la experiencia, del nivel de habilidad y, por supuesto, de las peculiaridades del "cerebro". Mucha gente sabe lo que es, como la apendicitis, pero no sabe para qué.
PD: Sugeriría que los desarrolladores introduzcan un temporizador en el foro para la autodestrucción de los registros en un temporizador. Como en la correspondencia personal.
Es decir, aquí pondría: autodestrucción en 2 horas. Y no se cambien de rama los huskies.
Buena suerte
Deberías saber cómo hacerlo tú mismo.
Zhenya, lo necesitas, nadie lo discute, pero antes de programar una idea, tienes que sacarla de algún sitio, me refiero a una idea que funcione.
Hay millones de ideas en el mercado, pero sólo unas pocas que funcionan.
Para encontrar una idea que funcione hay que buscarla, ¿no es lógico?
No creo que haya que buscarlo.
Así que estás equivocado.
Buscar herramientas y tirar de parámetros es algo vergonzoso, no es cosa de hombres.
Por supuesto, es un infierno aquí :)
Hay diferentes formas de buscar una idea:
1) puedes programar todo tú mismo (como hombre, no te avergüences :)) )
2) Puede utilizar una idea ya existente, que ya ha sido aplicada por otra persona.
No soy académico, ni matemático, ni programador, y elegí la segunda opción porque no tenía muchas posibilidades.
He comprobado todo lo que quería, cualquier idea desde el arbitraje de activos cointegrados hasta las redes neuronales y los modelos ocultos de Markov y todo tipo de bosques, así como el análisis técnico, los niveles, las velas, el análisis del espectro, etc.
La imagen muestra mis scripts, he escrito todo durante aproximadamente +- medio año, cada archivo azul es un script, y cada carpeta tiene de 5 a 25 de estos archivos azules (ideas)
Cada script utiliza de 1 a 6 librerías (paquetes) ya preparadas.
Cada paquete consta de miles o tal vez millones de líneas de código, a menudo escritas en un lenguaje de bajo nivel, para acelerar el proceso.
Así que, Zhenya, vamos a resumir lo que hice pero de forma masculina :) Siquieres hacerlo tú mismo, necesitas..:
1) ser un especialista en muchas áreas del cálculo. , estadística, teoría. Hay que ser un experto en muchos campos de las matemáticas, la estadística, la mecánica teórica, el procesamiento de señales, la combinatoria, el aprendizaje automático, etc. y así sucesivamente.
2) Dedicar semanas o incluso meses a redactar y personalizar cada paquete.
3) Ser capaz de escribir en muchos lenguajes, incluidos los antiguos y los de bajo nivel.
4) tardar 30 años en aprender y aplicar todo esto y lo más triste es que no funciona :))))
Sólo he pasado medio año :) ¿Qué es mejor, usar tu sentido común oser un hombre????
Por cierto que lo encontré, así que valió la pena el tiempo. Describí mi algoritmo en la página 269
Lo interesante es que los niveles redondos se ponen mayoritariamente en los límites y los stops se ponen en función de los niveles de precios del gráfico.
En criptomonedas es lo mismo (en cuanto a los límites, ahí no se ven los stops).
En general, allí donde hay un mercado profundo se puede ver.
Encontré una transacción en mi diario de hace 5 años, cuando operaba en "oanda", por pura casualidad. Fue un buen momento, lleno de esperanza y algo de romance de mercado. :)
Si tienes una comprensión de lo que es el ahorro / asignación, la comprensión de quién se toma el dinero y lo más importante la disciplina y la paciencia, no sólo para entrar con éxito, sino también para esperar a cabo todo el movimiento, con los últimos elementos que tengo problemas crónicos, y por eso me uní a los algoritmos :)
P.D. todo el sistema de comercio en un post GRATIS :))
Bonita foto, me gusta )
Desgraciadamente todo este toqueteo de "alto nivel" con 120 000 funciones hace más daño que ayuda, el principal problema es que cuando no se sabe cómo se configura un algoritmo a bajo nivel, y hay que escribirlo uno mismo al menos una vez sin consejos, no se podrá utilizar con maestría, modificar, mejorar, crear otros nuevos basados en él, etc. Y todo lo que es de dominio público no dará ventaja, especialmente en el mercado. Así que juega con 100500 paquetes basados en descripciones superficiales de alto nivel, todos estarán contentos))
Desgraciadamente, todo este trasteo de "alto nivel" con 120.000 funciones hace más daño que bien,
A veces, cuando uno busca algo que funcione, los paquetes ya hechos son mejores, y cuando ya lo has encontrado, tienes que descubrirlo y reescribir el código tú mismo.
¿no estás de acuerdo?
el principal problema es que no puedes usarlo, modificarlo, mejorarlo, crear otros nuevos basados en él y demás, cuando no sabes cómo funciona un algoritmo a bajo nivel y necesitas escribirlo por ti mismo al menos una vez sin consejos.
totalmente de acuerdo
Todo lo que es de dominio público no le dará ventaja, especialmente en el mercado.
aquí también es unahistoria diferente
Así que adelante y juega con 100500 paquetes, sobre la base de descripciones superficiales de alto nivel, todo el mundo será feliz de hacerlo)))
Vale, lo que tú digas :)