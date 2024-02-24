Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 281
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Confieso que no entiendo del todo lo que quiere decir. O mejor dicho, no lo entiendo en absoluto :-) En general, ZigZag puede utilizarse como variable de salida, pero en un contexto muy limitado. Lo único que has acertado es que debes elegir el momento para el análisis. ¿En qué momento analizará la inversión de ZZ???? Si todos los bares, entonces te diré de inmediato que esto es una utopía. El mercado debe ser analizado en el momento de su reversión. Cuando la refracción ya se ha producido, porque siempre habrá un lugar para un pullback, desde el que entraremos. ¿No es así?
Eso es exactamente lo que escribí y tengo entendido que estamos hablando de lo mismo
Tomando los retrocesos a corto (venta). El maestro para la venta NO es lo que hay después del retroceso, sino ANTES y DESPUÉS del retroceso, que está cortado por la línea naranja. Lo mismo ocurre con los largos.
Toma una larga - línea púrpura. Corta todo lo que está por debajo de la línea de precios que predice una futura inversión, que estará en un determinado valor fijo: el beneficio potencial. Es decir, no predecimos la tendencia sino el beneficio.
Dime, ¿escribes alguna historia en oanda de alguna manera?
Por alguna razón has ignorado la segunda parte del post.
Es la suerte de los maestros, de los virtuosos de su oficio, que aquí son muy pocos, por no decir ninguno.
Para todo lo que tengo en oanda hay una historia disponible para descargar desde la caja. Probablemente ha sido casi un año de 20 minutos y otro casi un año entre una hora y un día
¿Cómo y dónde puedo descargar?
¿cómo y dónde puedo descargar?
En las operaciones de tendencia hay que predecir la continuación de la tendencia, no los retrocesos.
Hay que coger el filo del cuchillo, los maestros de su oficio, que aquí son muy pocos, por no decir ninguno.
La continuación de la tendencia no es algo claro, ya que hay un error de predicción que rompe la tendencia.
Véase mi post anterior. No se trata de captar la tendencia, sino de predecir los beneficios futuros. predecir y esperar.
En las operaciones de tendencia, hay que predecir la continuación de una tendencia, no los retrocesos.
Corresponde a los maestros, virtuosos de su oficio, que aquí se pueden contar con los dedos, si es que existen.
Por supuesto, los retrocesos son más difíciles de enseñar al igual que los targeteos y no con ZZ por supuesto porque ZZ capta los extremos para nada donde el mayor comenzó o terminó de presionar el precio. Las torceduras (rodillas) de ZZ, los puntos suelen ser poco llamativos para distinguirlos en el espacio de características.
La continuación de la tendencia no es algo claro, ya que hay un error de predicción que rompe la tendencia.
Véase mi post anterior. No se trata de captar la tendencia, sino de predecir los beneficios futuros. predecir y esperar.
¿Prevé el precio o trabaja por movimiento? ¿Predice el modus operandi dónde estará el precio en el futuro o el algoritmo sigue la tendencia?
En mi perfil encontrará todo lo que necesita. Al sacarlo de la caja, significa que se descarga el producto y se obtiene acceso inmediato a todos los datos del historial disponibles.