Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 273
El 3-5% es una ventaja sobre la aleatoriedad (53-55%) - 50%, en muestras de cientos de miles de muestras (no de trozos).
PD: Dimitri, veo que quieres hacer el tonto, lamentablemente no soy un buen candidato para eso. Buena suerte con el ruido blanco y la varianza infinita.
No es Dimitri, pero sí diré que está equivocado. El ruido blanco es realmente lo más fácil de trabajar. Es un hecho médico, lo siento. La única pregunta es, ¿dónde se puede conseguir este ruido blanco? ))
1)Con mi propio software, por supuesto))
Puedo darte algunos consejos sobre cómo escribir y qué buscar.
2) Sobre los niveles de patatas fritas, no voy a masticar en el puré, ya he dicho demasiado,
No creo que hayas dicho nada en absoluto)).
Si eres un verdadero algotrader,
No lo soy)), puedes decir que sólo estoy aprendiendo a programar.
Debe estar irresistiblemente motivado para programarlo usted mismo y tener un montón de ideas de cómo se puede implementar en su sistema de abstracción, empezar con congelaciones, puntos de pivote, etc. Usted sabe dónde se detiene, por qué algoritmo, estos puntos son "atractores", o más bien antiatrayentes, desde los que el precio rebota, desde arriba y desde abajo.
¿Qué tipo de sistema de abstracción es éste? ¿Qué son los atractores? ¿Esto es de la teoría del caos?
Ya sabes dónde están las paradas.
Hace unos 5-6 años que no coloco paradas después de las subidas y bajadas.
3) Comprobar la significación es tan sencillo como una rosquilla, tienes un modelo, (sobre/bajo) entrena con y sin este rasgo, calcula la diferencia , esta será la contribución del rasgo al modelo.
Ya veo... agradable y simple.
Si no te importa mostrarme cómo funciona tu modelo, sólo un gráfico y algunas señales para orientarme
.... estos puntos son "atractores", o más bien antiatrayentes.....
El Lowi hai puede atraer y repeler, dependiendo de la proporción de límites y topes. Los niveles redondos siguen siendo una cosa a tener en cuenta. Etc.
Un atractor es un punto que atrae el precio.
¿Alguna estadística que justifique la existencia de "niveles redondos"?
He estado buscando durante mucho tiempo - no he encontrado ....
¿Hay estadísticas que justifiquen la existencia de "niveles redondos"?
Lo interesante es que los niveles redondos se fijan mayoritariamente por límites, mientras que los stops se fijan en función de los niveles de precios del gráfico.
En las criptomonedas pasa lo mismo (en cuanto a los límites, ahí no se ven los stops).
En general, allí donde hay un mercado profundo se puede ver.
Si.
Esta es una imagen que muestra las posiciones de los jugadores cuyas apuestas NO se realizan en el mercado.
mytarmailS:
1) Puedo darte algunos consejos sobre cómo escribir y qué buscar
Gracias, para mí ya está superada la etapa, pero tal vez a alguien más sus consejos le sirvan.
2) Estoy aprendiendo a programar.
No puedo prescindir de él.
3) ¿Qué tipo de sistema de abstracción es este? ¿Qué tipo de atractores? ¿Es de la teoría del caos?
Cada programador desarrolla con el tiempo su propio estilo de programación, así como el comerciante, especialmente si trabaja por su cuenta o en una pequeña empresa. Por lo tanto, es mucho más fácil entender una idea y traducirla en código por uno mismo, en lugar de rebuscar en las partes sobrantes del código de otra persona, especialmente si el otro codificador tiene una forma de pensar diferente, lo que suele ser el caso. El sistema de abstracción es simplemente su propia API de comercio
Combinator explicó acerca de los atractores, usted debe ser capaz de averiguar cómo calcular la medida de la proximidad a los Leones más cercanos o inversiones pasadas este será el signo.
4) Si no es difícil ¿puede mostrar cómo funciona su modelo, sólo un gráfico y señales, sólo para orientar
No quiero, puede gafar el comercio, a los observadores del mercado les gusta mostrar imágenes bonitas, yo no trato con observadores del mercado. Si aprendes a comerciar de forma rentable, aprenderás que la popularidad no sirve para nada, no es espectáculo.