Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 272
Porque incluso en señales tan primitivas, en señales diminutas, se puede sacar un 3-5%, es decir, predecir la dirección con un 53-55% de probabilidad. Esto no funcionará con el ruido blanco.
No sé lo que es el 3-5%, pero predecir el "ruido blanco" con un 50% de precisión es fácil. Conecta el PRNG y sigue adelante.
Y en trozos - ¡incluso por debajo del 90%!
3-5% es la ventaja sobre la aleatoriedad (53-55%) - 50%, en muestras de cientos de miles de muestras (no en trozos).
PD: Dmitry, veo que quieres hacer el tonto, lamentablemente no soy un buen candidato para eso. Buena suerte con el ruido blanco y la varianza infinita.
Por ejemplo los "niveles" podrían ser uno de los indicadores más importantes, me refiero a los niveles que vemos en el gráfico con nuestros ojos, donde la gente coloca los stops. Intente formalizar y programar dicha característica y compruebe su importancia estadística.
Cada uno ve los "niveles" a su manera, algunos construyen SQ's, otros Bollinger's, otros Mínimos/Máximos, etc. Yo uso ZZ . Es difícil decir cómo formalizar este "atributo más importante", tal vez porque es el más importante, como las Ondas de Elliott, es demasiado versátil y subjetivo, que puede encajar con todas las formaciones que predicen el comportamiento del mercado, pero nadie quiere hacerlo con las no predecibles...
Personalmente, no trazo todo tipo de "líneas de tendencia". Me centro en los zigzags que no han sido cubiertos por el precio. Cómo hacer una señal no lo sé.
¿De dónde sacas la cita con las estacas?
Sí, las líneas en zigzag no cruzadas más cercanas como los altos y los bajos, pero no sólo ahí, sólo puedo decir que encontré una forma bastante ingeniosa de hacer estos "puntos peculiares", "atractores", características muy importantes, pero no privaré a mis queridos maestros de la alegría de la invención)))
Por supuesto, los niveles son importantes. Pero es más importante ver las fuerzas que actúan en el marco temporal dado. Y no debemos olvidar que cada TF tiene sus propios niveles de resistencia y soporte. Para procesar la variedad de condiciones de muchos TFs necesitamos modelos de MO.
¿Cómo se ve? En el archivo adjunto.
Buena suerte
¿Hay algún corredor que no ofrezca apuestas? Se consiguen las apuestas y se escribe, esa es la única manera, es la más fiable para conseguir un flujo sincronizado de datos de muchas fuentes, que yo sepa todos escriben los datos ellos mismos, los que moderan el comercio HFT.
No es eso lo que he preguntado, me refería a cómo/con qué se escribe el vaso. con su software o . ?
Bueno, sí, las rodillas más cercanas no cruzados zigzag como comerciantes hai\loi poner paradas y limitadores, pero no sólo allí, sólo puedo decir que bastante de una manera inteligente, me encontré con la forma de hacer que estos "puntos especiales", "atractores", características muy significativas, pero no voy a privar a los señores de honor la alegría de la invención))
¿Por qué no? Me encantaría saberlo. Me encantaría escuchar las experiencias de otras personas, me ahorra mucho tiempo.
Y otra pregunta, ¿cómo ha medido esta importancia para descubrir después que se han vuelto más significativas?
parece fuerte! pero tampoco está claro (
parece fuerte! pero tanto que no está claro (
De acuerdo. Pero explicar cómo funciona llevaría todo un artículo. Y el tiempo es catastróficamente corto.
El indicador está disponible en el mercado. Pero el ejemplo no se da con fines publicitarios, sino para mostrar la complejidad del análisis.
Buena suerte
1) Me equivoqué de pregunta, me refería a cómo/con qué se escribe el vaso. con su software o . ?
2)¿Por qué no? Me encantaría saberlo... Me encantaría que me lo contaran... la experiencia de otra persona me ahorra tiempo...
3)Y otra pregunta, ¿con qué has medido esta significación para descubrir después que se han vuelto más significativas?
1) Mi software, por supuesto))
2) Sobre los niveles de las fichas, no lo voy a estropear para hacer puré, ya he dicho mucho. Si eres un auténtico algotrader, debes flashear tu irresistible motivación para hacerlo tú mismo y un montón de ideas de cómo se puede implementar en tu sistema de abstracciones, empieza con los lowers, los pivot points, etc. Ya sabes dónde pones los stops, según qué algoritmo, estos puntos son "atractores", o más bien antiatrayentes, a partir de los cuales el precio rebota, por arriba y por abajo.
3) Comprobar la significación es tan sencillo como una rosquilla. Tienes un modelo, lo (re)enseñas con y sin el atributo, calculas la diferencia y será la contribución del atributo al modelo.