Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2626
Solo muéstrame si lo tienes, te mostraré mis resultados en el método, no tuve tiempo de terminarlo.
La importancia de los signos en la ventana móvil (indicadores y precios)
En un momento el indicador puede tener un 10% de importancia y en otro momento puede tener un 0,05%, así es la verdad de la vida)
Si crees que lo resuelve todo, deberías estar orgulloso de ello.
Así son los cuatro signos del Iris de Fisher.
O si se acerca a la ventana deslizante.
Así son los cuatro signos del Iris de Fisher.
O si se amplía la ventana deslizante.
Está claro que los iris (y problemas similares) tienen un patrón estable. Todos los que han experimentado con ellos ya se han dado cuenta de que todo "flota" entre comillas.
Me pregunto cómo el significado de los indicadores es diferente en cada punto del gráfico. Se determina para todo el modelo construido en todas las líneas de entrenamiento a la vez. ¿O tiene 5000 modelos allí?
Y en general, explique sus gráficos, lo que hay en ellos y cómo se construyeron.
El hecho de que los iris (y problemas similares) tengan un patrón estable ya está claro. Y el hecho de que todo "flota" en las comillas también está claro para todos los que han experimentado con ellas.
Hay muchas formas de averiguar la informatividad de los rasgos, para algunas no es necesario entrenar un modelo. Yo he utilizado fselector. h ttps://www.r-bloggers.com/2016/06/venn-diagram-comparison-of-boruta-fselectorrcpp-and-glmnet-algorithms/
Hice un entrenamiento de ventanas en línea, si lo tomas todo junto sin filtrar por tiempo, el rendimiento es pobre. En su momento no pensé en hacerlo con filtro. Hay un ejemplo de tal bot en mi artículo sobre la entropía
¿Qué es eso?
Bueno, hay todo tipo de redes de recurrencia, había una aquídirectamente a través del patrón y buscar un patrón donde se comporta en un patrón :)
Deberías ir directamente al modelo y buscar un patrón, donde se comporta como si fuera un patrón :)
Si es muy sencillo: enseñarlo, probarlo en un test, identificar los periodos en los que se vertía y funcionaba, sacar conclusiones / tratar de filtrar, identificar un patrón
Sí, en principio es posible, incluso mejor, en este orden se puede hacer en la máquina
o no verter))
Para mí, no es necesario hacer modelos complicados, basta con una simple regla, de lo contrario no se puede llamar patrón.
Siempre quiero hacerlo mejor)))
Hay muchas formas de averiguar la informatividad de una característica, algunas de las cuales no tienen que entrenar un modelo. Yo usé fselector. h ttps://www.r-bloggers.com/2016/06/venn-diagram-comparison-of-boruta-fselectorrcpp-and-glmnet-algorithms/
Los métodos rápidos no coinciden con el punto de referencia. Tampoco coinciden entre sí. El fselector es aún más rápido, tampoco creo que coincida con nada.