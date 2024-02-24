Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2630
Algo creativo, no se sabe de antemano.
Todo puede ser aproximado, pero la CT es una lógica clara en el código, sin aproximaciones.
No sabemos la lógica exacta, ya sabes... no es una descompilación. Eso deja a los difusos, "a imagen y semejanza". Entrenadores de abibas
Por lo tanto, si se toma la estrategia de intersección de dos coches y no se da una señal directa de la intersección para el modelador.
Es bastante bueno, incluso me sorprende, pero es un algoritmo primitivo...
azul para la señal original, rojo para el prefijo.
Y si no lo normalizas...
No se puede saber de antemano qué Asesor Experto MA utiliza y qué períodos tiene. O se utiliza cualquier otro indicador.
Intente entrenar el modelo no en el MA (X) sino en las cotizaciones en bruto (x) por ejemplo en 100 barras (no sabe los períodos de MA de la caja negra, sólo puede adivinar cuántas barras se han utilizado).
Bueno, la Y es la que te da tu examinador.
No me digas lo que puedo o no puedo hacer, di "no sé cómo puedes hacerlo". Eso es más honesto.
El crudo tampoco está mal.
¿Realmente necesita MO?
Mis resultados. Quien pueda descifrarlo, bien hecho, he olvidado lo que es.
Otro ejemplo de prueba, cruce de ma y precio. La entrada son los incrementos de varias últimas barras, la salida es la dirección del comercio (1-bay, 0-sell). Parámetros de la red subyacente: 1 Capa densa con tanh. 1 epoch, batch=32. win - número de entradas, per - periodo MA, total - tamaño de la muestra de entrenamiento. La red se entrena en 1 época para que no haya muestras repetidas durante el entrenamiento. La validación se basa en la muestra de entrenamiento invertida verticalmente (*-1). La prueba se realiza con una muestra independiente. Todos ellos son iguales al total. En per<=win la red muestra una alta precisión, lo que era necesario para demostrar que la red es capaz de buscar patrones ocultos.
Para redes pequeñas (<1000 neuronas) el cálculo en cpu es más rápido que en gpu. Con batch=8192 el cálculo tarda lo mismo. Este caso de prueba con 1 y 100 neuronas ocultas se calcula en el mismo tiempo. Para los recuentos de doble y simple precisión de la cpu en el mismo tiempo, los resultados son comparables. Los diferentes tipos de activación cuentan más o menos con el mismo tiempo y dieron resultados comparables. El tamaño de las ganancias no afecta mucho al tiempo. total=10^6 en batch=1 cuenta durante 18 minutos. La relación entre el lote y el tiempo es lineal.
Precisión del tamaño de la muestra. batch=1 , per=100, win=100. Primera columna - tamaño de la muestra (total), 2 - tiempo min.seg, 3 - precisión en la prueba, 4 - precisión en el entrenamiento, 5 - precisión en la validación.
1м 18.49 99. 98,7 99.
100k 1,54 98,5 97,3 98,6
10k 0,11 97,8 88,4 98,1
1k 0,01 71,2 62,1 66,5
Añadir ruido a la entrada. total=10^6, batch=32 , per=10, win=10. Primera columna - fracción de ruido de entrada, 2 - precisión en la prueba, 3 - precisión en la traza, 4 - precisión en la validación.
0,001 99,8 98,1 99,8
0,01 99,6 98,2 99,6
0,1 96,8 96,1 96,8
1 74,9 74,2 75,1
Número de entradas y error. total=10^6, batch=32 , per=100. precisión en la prueba, precisión en el tren, precisión en la validación.
win=150: 99,5 98,7 99,5
win=100: 99,6 98,8 99,6
win=90: 98,9 98,2 98,9
win=80: 97,2 96,6 97,2
win=70: 94,8 94,3 94,8
victoria=60: 92,0 91,6 91,9
win=50: 88,6 88,2 88,6
victoria=20: 74,7 74,4 74,7
Gráficos de pesos. 1 neurona de entrada. ma(100) 100 entradas a la izquierda, ma(50) 100 entradas a la derecha