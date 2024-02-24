Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2619

Fast235 #:

¿hay algún lugar en el que haya tratado de hackearte?

Mira en tus mensajes en este hilo, si los moderadores no lo han limpiado.
mytarmailS #:

Pruébalo, ciertamente puedes aproximar los indicadores, pero la lógica discreta con espacios de tiempo no es realista para describir con una ventana deslizante, es un hecho

El segundo modelo que aprende a operar sólo en esos momentos. Hay que probarlo, no está claro de antemano.
 
Maxim Dmitrievsky #:
todo despejado)

Fast235 #:

Lo entiendo).


Asume la responsabilidad de tus propias palabras y no te eches atrás.

 
mytarmailS #:

No es tan sencillo...

Las estrategias rentables no operan en una ventana desl izante, así que no puedes simularlas con MO porque por norma los AMOs trabajan con datos tabulares, y los datos tabulares son esencialmente un cálculo de cosas en una ventana deslizante...


Aquí hay un ejemplo del techo: Llamemos a esto "Estrategia Rentable": Esperar a la ruptura del mínimo semanal, luego volver y esperar algún tipo de configuración de velas - entrar...

Cómo puedes encontrar ese patrón en el MO si tienes datos de la tabla, es decir, buscas los últimos n candeleros, la respuesta es nada.

Por supuesto que se pueden crear rasgos para esta "Estrategia Rentable" para que funcione, pero hay que conocer esta estrategia para crear rasgos para ella y no la conocemos...


Sólo hay dos algoritmos que pueden resolver estos problemas, tal vez sólo uno... Pero lo hay.

MO tiene un "+". Cuando todos los índices dan una compra, MO recuerda lo que estaba bien en esa situación cuando era venta. Pura estadística. Pero también hay un "-". Lo ideal es que conocer el patrón haga las cosas más interesantes. Para reconocer el tamaño del patrón y el propio patrón se necesita una red independiente. Lo que supera inmediatamente las capacidades de hardware y software (memoria) de la MT y hará que la formación sea poco práctica en términos de gasto de tiempo. Y el uso de software de terceros en el Mercado es inaceptable, así que tenemos que encontrar un compromiso. Si tomamos un marco temporal más amplio y menos barras, la imagen pierde su singularidad. Si tomamos un TF pequeño y muchas barras entonces se pierde la inercia de la tendencia principal. Prefiero no utilizar ningún indicador en NS, ya que ralentiza el tiempo de reacción y conduce a la estereotipia.

 
Dmytryi Voitukhov #:

MO tiene un "+". Cuando todos los índices dan un MO de compra recuerda lo que estaba bien en esa situación cuando era de venta. Pura estadística. Pero también hay un "-". Lo ideal es que conocer el patrón haga las cosas más interesantes. Para reconocer el tamaño del patrón y el propio patrón se necesita una red independiente. Lo que supera inmediatamente las capacidades de hardware y software (memoria) de la MT y hará que la formación sea poco práctica en términos de tiempo. Y el uso de software de terceros en el Mercado es inaceptable, así que tenemos que encontrar un compromiso. Si tomamos un marco temporal más amplio y menos barras, la imagen pierde su singularidad. Si tomamos un TF pequeño y muchas barras entonces se pierde la inercia de la tendencia principal. Prefiero no utilizar ningún indicador en NS, ya que ralentiza el tiempo de reacción y conduce a la estereotipia.

Estás hablando de algo diferente...
Ran ese concepto mío... bueno, es difícil de captar, las entrañas mismas, sobreadaptadas

¡necesito leer los artículos del Prado el otro día ) quiero un TC en el MO!

 

hay un preparado

https://github.com/fernandodelacalle/adv-financial-ml-marcos-exercises

GitHub - fernandodelacalle/adv-financial-ml-marcos-exercises: Exercises of the book: Advances in Financial Machine Learning by Marcos Lopez de Prado
  • fernandodelacalle
  • github.com
My solutions to the exercises of the book. All the code of the src/snippets folder is taken from the book Python 3.6 and libraries of requirements.txt A dokerfile is also provided.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Creo que primero hay que entender la debilidad de la ventana deslizante para el mercado, a continuación, esperar lo mucho que puede mirar a los signos y que el servidor tiene que al menos contar algo
mytarmailS #:
Creo que primero hay que entender los defectos del uso de la ventana deslizante para el mercado, y luego se necesita un servidor para calcular algo.
¿Qué hay que contar? 200 modelos en 5 minutos en un Mac, es como Intel 9.
Soy consciente de los defectos, pero me gustaría tener un generador de MdD.
