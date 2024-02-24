Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3016
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Oh, sí, no tiene sentido usar a Forrest entonces.
¿Cuál es la diferencia entre un árbol genético y un árbol normal, cuáles son las ventajas?
Se diferencia en que intenta utilizar no el mejor split predictor, sino distintas variantes del mejor. De este modo, las divisiones se realizan secuencialmente, y el éxito de laevaluación se realiza enla hoja, si he entendido bien el algoritmo. A partir de la generación exitosa, se cortan los predictores más cercanos a la hoja y se vuelve a intentar la construcción. No puedo analizar el algoritmo en detalle, no soy el autor. Pero, según la idea, este enfoque es mejor que la aleatorización en teoría.
Sí. A veces utilizo 1 árbol para la velocidad. Ahora suelo utilizar varios árboles.
Si la media de todos los árboles > deseada, la utilizo para los cálculos de equilibrio.
¿Cómo se mide la uniformidad? ¿Desviación de una línea recta entre el 1er y el último punto de equilibrio? ¿Y probablemente el total debería multiplicarse por el equilibrio?
Por lo que recuerdo, la muestra se divide por años y se construye un balance por indicadores financieros, cada balance se evalúa por diferentes métricas, incluyendo el tema que has dicho, hay criterios de tolerancia, y si todas las secciones (años en mi caso) todo está bien, entonces la hoja es aceptada en la base de hojas.
Que yo recuerde, la muestra se divide por años y se construye un balance por indicadores financieros, cada balance se evalúa por diferentes métricas, entre ellas el tema que comentas, hay criterios de admisión, y si todo es bueno para todas las parcelas (años en mi caso), entonces la hoja es aceptada en la base de hojas.
¿Qué tiene que ver esto con 1 hoja individual? Los ejemplos en la hoja no describen uniformemente todo el año, sino por ejemplo 2 ejemplos en enero, 27 en febrero y 555 en diciembre.
Si tomamos la línea de equilibrio de todas las hojas como base, entonces en diciembre para esta hoja será obviamente el crecimiento principal y la desviación de una línea recta será muy fuerte.
Si tomamos la línea de equilibrio de sólo esta 1 hoja como base, la uniformidad se puede lograr, pero la participación en la uniformidad global es difícil de determinar.
¿Qué tiene que ver 1 hoja separada? Los ejemplares de una hoja no describen todo el año de manera uniforme, sino por ejemplo 2 ejemplares en enero, 27 en febrero y 555 en diciembre.
Si tomamos como base la línea de equilibrio de todas las hojas, en diciembre para esta hoja será obviamente el crecimiento principal y la desviación de una línea recta será muy fuerte.
Si tomamos la línea de equilibrio de sólo esta 1 hoja como base, la uniformidad se puede lograr, pero la participación de la uniformidad global es difícil de determinar.
Por supuesto, estamos tratando con intervalos, y cuanto más pequeños los tomemos, mayor será la probabilidad de que haya muy pocos ejemplos. Tiene que haber un cierto equilibrio de razonabilidad en esta cuestión, en ese momento decidí que un año sería lo óptimo para que la hoja mostrara su eficacia. En general, es normal que en algunos meses no haya ninguna señal, sobre todo si hay predictores que describen las TF superiores.Combinar las hojas en conjuntos es una tarea aparte.
La sabiduría popular dice que los árboles no dejan ver el bosque. Pero me pregunto si se puede ver el árbol mirando a través de las hojas. No pregunto por el bosque.
¿Es este el único algoritmo que conoces? ¿O es el más eficiente? ¿Por qué te fijas en él?
Es un pensamiento pasajero.
Buena suerte.
La sabiduría popular dice que los árboles no dejan ver el bosque. Me pregunto si se puede ver un árbol cogiendo hojas. No pregunto por el bosque.
¿Es este el único algoritmo que conoces? ¿O es el más eficiente? ¿Por qué estás obsesionado con él?
Es un pensamiento pasajero.
Buena suerte.
1) se pueden extraer reglas de los de madera y calcular estadísticas de cada uno, de los HC no
2) Los de madera aprenden rápido, los NS no.
Quien iba a pensar que cuando se conoce el contexto, se puede operar incluso en medias móviles)))))
Los precios de entrada y salida se calculan por mashka y ohlc y nada más, ¿quién lo hubiera pensado? Yo desde luego no... pero todo llega con la experiencia.
El cerebro es el modus operandi más fuerte (hasta ahora), recuérdalo.
Quién iba a pensar que cuando se conoce el contexto, se puede operar incluso con medias móviles)))
el precio de entrada y salida se calcula por mashka y ohlc y nada mas, ¿quien lo hubiera pensado? yo desde luego no. pero todo llega con la experiencia.
El cerebro es el modus operandi más fuerte (hasta ahora), recuérdalo.
¿De extremo a extremo?...
Totalmente indecoroso. Al menos ha bajado un par de puntos.
¿De extremum a extremum?...
Completamente indecente. Al menos ha bajado unos puntos.