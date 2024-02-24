Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2489
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Y eso te convierte en un experto en redes neuronales con 20 años de experiencia?)
Tengo una experiencia MUY grande en el entrenamiento y la organización de sistemas de IA, así como profundos conocimientos en la teoría de NS. Pero pareces olvidar que fui profesor y que explico todo como si fuera poco, por lo que tenemos gente joven en la rama, así que de hecho hablo en un lenguaje sencillo. Pero eso no me convierte en un gurú ni en un experto. Sólo comparto mis experiencias y observaciones que he visto.
Pregúntese cuál sería el apogeo de TODO el trabajo que realiza. Personalmente para mí, es un algoritmo claro para conseguir modelos, no hay izquierda ni derecha para retroceder. Es el eterno salto entre métodos, la eterna enumeración de los datos dados u otros. Yo ya no tengo todo esto, porque he encontrado una manera y la uso todo el tiempo. Los que todavía están buscando, están publicando variantes de resultados y están eternamente buscando y buscando.... Ya he encontrado todo por mi cuenta, pero estoy añadiendo datos alternativos para el análisis, así que... ¡a no aburrirse!
Sólo porque tengo una experiencia MUY amplia en la enseñanza
así como un conocimiento profundo de la teoría de la NS.
Pulsar botones en 2 programas prefabricados durante 5 años NO te convierte en un experto en redes con 20 años de experiencia, ¿por qué esta mentira infantil?
en la formación y en la organización de los sistemas de IA
nombra un autor de un libro de IA que hayas leído.
He sido profesor y lo que enseño es como un bebé.
¿Escribir mensajes en un foro es enseñar?
Personalmente para mí, es un algoritmo claro para conseguir modelos, no hay que desviarse ni a la izquierda ni a la derecha.
Haz una prueba de tu algoritmo y ya está, es mejor que 1000 palabras.
pinchar botones en 2 programas prefabricados durante 5 años NO te convierte en un experto en redes con 20 años de experiencia, ¿por qué esta mentira infantil?
Mi querido, usted no entiende los fundamentos de la optimización de la máquina no es importante lo que el modelo que se obtiene, y que ha elegido de 10 igualmente obtenidos, porque el algoritmo utiliza un aprendizaje de partición al azar que conduce a diferentes resultados, incluso si los valores de la métrica son idénticos, entonces los coeficientes encontrados seguirá siendo diferente y por lo tanto funcionará de manera diferente. Y como la cuestión del comercio de modelos se reduce a la elección de los recibidos, el ganador de este concurso será el que se ocupe de la elección para el uso práctico de los modelos, y no el que busque nuevos métodos y combine los antiguos, ¡y escarbe en su propia mierda!
Nombra un autor de un libro de IA que hayas leído.
No he leído ninguno.
¿Escribir mensajes en un foro es enseñar?
Es más bien una iluminación, no más....
Haz una prueba de tu algoritmo y ya está, será mejor que 1000 palabras...
¡¡¡Es demasiado tiempo para hacer una prueba cada semana y juntarlas, y el trabajo de la cuenta real que publiqué. y no me jodas la cabeza!!!
p.d. Este es el trato.
Lo he vuelto a comprobar, he encontrado el error y he vuelto a construir unos cuantos modelos y todo parece funcionar. En las imágenes, de izquierda a derecha, conjunto de datos de origen, previsión de catbust, previsión de red neuronal en 2 capas. Las áreas blancas en las predicciones del modelo muestran las áreas con máxima probabilidad <0,3
Muchas gracias atodos los que han respondido y aconsejado.
Lo he vuelto a comprobar, he encontrado el error y he vuelto a construir unos cuantos modelos y todo parece funcionar. En las imágenes, de izquierda a derecha, conjunto de datos de origen, previsión de catbust, previsión de red neuronal en 2 capas. Las áreas blancas en las predicciones del modelo muestran las áreas con máxima probabilidad <0,6
Muchas gracias atodos los que han respondido y aconsejado.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Discusión sobre el artículo "Aprendizaje automático de Yandex (CatBoost) sin aprender Phyton y R"
Aleksey Vyazmikin, 2021.11.06 03:27
Para aquellos que no entiendan algunas de las instrucciones de configuración y funcionamiento del CatBoost descritas en este artículo, he decidido hacer un vídeo con el ejemplo del EURUSD
El pez fue encontrado, pero no mucho.
Pero puramente fuera de la caja, sin retoques - todo de acuerdo con la metodología. No esperaba encontrar nada en absoluto, ya que el artículo es de metodología puramente técnica, y los predictores son en su mayoría osciladores estándar.
No entendí nada, pero la música sigue zumbando en mi cabeza)
¿Has leído el artículo? Ciertamente puedo añadir una prueba, pero perderé la música :)
Escriba lo que exactamente no entienden - Voy a explicar, simplemente no saben lo que el énfasis allí.