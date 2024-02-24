Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2494
)))). Ya veo, parece que tienes una sólida formación en comunicación. Probablemente yo mismo escriba código hindú en 8 de cada 10 casos)), pero aun así me gustaría poder compartir mi experiencia. Y sería estupendo encontrar a los que escriben en Python, y no sólo en neuronet, sino en toda la estructura de los EAs en general.
Estoy a favor, pero rechazo muchas ideas de otras personas, ~99% ya que lo he hecho y el resultado es conocido por mí.... Pero he entendido que no puedo expresar mi visión en palabras, necesito las imágenes en el formato de videoclips, pero soy demasiado perezoso para hacerlo...
Hay una sensación de fatiga del tema en su respuesta, y una comprensión de la inutilidad de ir más allá del 55% estable)
Viste a través de mí...
No utiliza neuronas en absoluto, utiliza un programa mediocre de autor ya hecho (es un híbrido de SVM y MGUA), no programa en Python ni en R-code, por lo que la palabra Sequental() le es desconocida, 20 años de experiencia en redes neuronales, aún es pronto para meterse en ello...
¡¡¡¡Avatar a la altura de su dueño, no hay mucho que torcer!!!! :-)
la amabilidad es el sello de los veteranos aquí)
Encontré un viejo video de una conferencia de un gran maestro del entrenamiento de redes neuronales con 20 años de experiencia, un experto en IA y lo que se dice modestamente, un gran algotrader, gurú, mentor de principiantes y simplemente un buen hombre.
..
Sí, lo hago, lo hago, cálmate ya)))