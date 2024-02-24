Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2494

eccocom #:
)))). Ya veo, parece que tienes una sólida formación en comunicación. Probablemente yo mismo escriba código hindú en 8 de cada 10 casos)), pero aun así me gustaría poder compartir mi experiencia. Y sería estupendo encontrar a los que escriben en Python, y no sólo en neuronet, sino en toda la estructura de los EAs en general.
Estoy a favor, pero rechazo muchas de las ideas de los demás, ~99% porque ya lo he hecho antes y el resultado es conocido por mí.... Y he comprendido que no puedo expresar mi visión con palabras, necesito las imágenes en forma de videoclips, pero soy demasiado perezoso para hacerlo...
 
Tu respuesta me hace sentirme cansado del tema y de la comprensión de la inutilidad de ir más allá del 55% estable)
 
Viste a través de mí...

55% - Sí, pero eso es sólo en un paradigma , zigzags, retornos, color de la vela, etc.

Pero también hay otros paradigmas.
 
cointegración, Kalman y Fourier, o algo más interesante). Por cierto Maxim Dmitrievsky, está marcado como amigo tuyo, usa deslizadores todo el tiempo, ¿sabes si tuvo alguna experiencia con derivados de ellos? Quiero probarlo, pero por si acaso ya tienes una opinión al respecto.
 
No utiliza neuronas en absoluto, utiliza un programa mediocre de autor ya hecho (es un híbrido de SVM y MGUA), no programa en Python ni en R-code, por lo que la palabra Sequental() le es desconocida, 20 años de experiencia en redes neuronales, aún es pronto para meterse en ello...


Así que, ahora pido código a los demás, pero sólo uso lo que he escrito yo. Sin contar con las soluciones ya hechas. ¿Adónde te han llevado tus conocimientos de programación? ¿Ha llegado al final esperado de su trabajo? No, porque estás buscando y dando vueltas entre tus investigaciones que no se asientan en tu mente. Antes de juzgar a alguien, pregúntate qué has hecho tú, ¿tienes una respuesta? No tienes uno, así que no seas un cobarde al respecto.... ¡¡¡¡¡chupón!!!!!
 

¡¡¡¡Avatar a la altura de su dueño, no hay mucho que torcer!!!! :-)



 
¡¡¡¡Avatar a la altura de su dueño, no hay mucho que torcer!!!! :-)



la amabilidad es característica de los veteranos locales)

 
la amabilidad es el sello de los veteranos aquí)

Ese es nuestro humor. Aburrido :-(.
 

Encontré un viejo video de una conferencia de un gran maestro del entrenamiento de redes neuronales con 20 años de experiencia, un experto en IA y lo que se dice modestamente, un gran algotrader, gurú, mentor de principiantes y simplemente un buen hombre.

 

..

Sí, lo hago, lo hago, cálmate ya)))

