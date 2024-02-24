Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2484
Intenta dividirlo en grupos, json es el primero, algo más es el segundo.
entonces será más fácil
Si coges al menos algo en el grupo, te toca encontrar lo que necesitas.
hayuna pestaña como esta, pero no hay nada en ella
en la caja de herramientas del desarrollador, mira la red
hay un montón de cosas allí.
hay muchas cosas ahí.
pero no puedo encontrar lo que necesito
Siempre he buscado, y también he escrito que hay mucho que buscar)
Pero no puedo encontrar lo que necesito encontrar.
Oh, eso es a través de DOOM, eso es lo que abrió en la captura de pantalla de arriba.
chrome resaltará el objeto árbol en color, en su caso - en el terminal web
y luego buscar en la red ese nombre o algo similar.
ir ahttps://xstation5.xtb.com/
crear una demo en una plataforma web y tratar de sparar la sanción
He mirado los archivos json.
No he encontrado ningún valor, ¿quizás son sólo una foto o es que no los he mirado bien?
¡¡¡Que alguien me aconseje!!!
Hay veces que se inserta una imagen para el antiparser. Si el texto que quieres no está seleccionado para ser copiado, es una imagen. Si lo es, puedes sacarlo.
Ni siquiera puedo encontrar una foto, no puedo encontrar una foto...
al hacer una demostración.
Aceptamos clientes de su país con otra sucursal.
No sé, a mí me ha funcionado sin problemas.
comprar la ue por medio día mínimo .
sección de humor: una señal mía) )
Empecemos por el hecho de que el opio de todo el mercado es el tipo de cambio de la moneda nacional o de la moneda de depósito.
Y por suerte, Moex tiene un instrumento Si que satisface nuestra condición.
1. Es tan volátil como la GBP intradía.
2. Hay información al respecto en los insteres abiertos como en otros instrumentos.
3. el abridor es un agente fiscal, ¡así que los promocionaré por si acaso!
Por lo demás, tomo sólo 13 instrumentos del mercado, por cierto, tal vez no es un buen número, pero estos instrumentos fueron elegidos de acuerdo a mis instintos. Aquí está su lista.
Hago un archivo de entrenamiento de 7500 columnas y 50 filas de esta lista, donde las primeras 10 filas tengo una prueba, y el resto están en proceso.
Después del preprocesamiento tengo de 150 a 300 columnas importantes para el objetivo, y sobre esta red entrenada por el método de vectores ancla(uno de los costosos para el aprendizaje de máquinas) su complejidad es que cuando se añade 1 columna al modelo la complejidad del polinomio se duplica, por lo que no puedo construir un modelo de más de 15 entradas ni siquiera en un ordenador súper potente. El mío puede hacer 12, y el servidor de correo no lo hace más rápido. Esto plantea la cuestión del significado más profundo. La obtención del modelo tiene un coste, es decir, cada optimización no es gratuita y existe la posibilidad de ganar este modelo o de tener pérdidas. No siempre se necesita mucho tiempo para conseguir un buen modelo. Se puede conseguir un buen modelo a 5-7 entradas y a 10-12 y añade más problemas que si no puedes conseguir buenas cifras de entrenamiento a 5-7 entradas, tienes que empezar a entrenar a 12, donde hasta 9 sólo hay una disminución, y sólo entonces puede aumentar. En definitiva, te diré que es un proceso muy difícil de optimizar. Pero me he acostumbrado a 2-4 horas de buen trabajo, coger mis modelos y fumar bambú de nuevo, sentarme y observar. No hay otra manera :-(.
Así que lo que las herramientas serán seleccionados de la lista anterior, no sé, pero a expensas de aceite para decir que ella se cae muy a menudo, así que lo incluyó.
Dmitry, ¿he respondido a tu pregunta clínica?
Por favor, responda también a mi pregunta clínica (usted, por cierto, me leyó la mente ayer y después de mirar este método, publicó su forma de trabajar con los datos - gracias) ... PERO la pregunta sigue siendo: este método se utiliza para clasificar, por lo que supongo, características - lo necesita ... ¿qué clasificar, si no un secreto? LN(Close/Open)? y ¿qué enseña?
-Si es un secreto, lo entenderé -¿El "saber hacer"?
p.d. Me voy a tirar un par de enlaces para orientar el tema (no es realmente mi estadística, aunque esta última se puede poner en un "modelo ambiental", probablemente):
Introducción a la IA
Declaración y posibles soluciones a la tarea de entrenar redes neuronales
Preprocesamiento de datos
Conjunto de métodos