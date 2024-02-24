Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2491
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Y en respuesta le diré lo que es este evento, es un cambio del signo de la sonrisa. Ahora estoy sentado y viéndolo en tiempo real, o más bien lo vi el jueves cuando los grandes jugadores cambiaron de signo menos a signo más y después de eso comenzó la caída de manera feroz. Creo que debemos mirar la raíz y todo se solucionará, incluso sin redes neuronales, y si les damos esta herramienta será la bomba. Es como una calculadora Singer, nunca se cansa y nunca comete errores.
esa es tu fantasía y nada más.
Esa es tu fantasía y nada más.
No, se confirman con la práctica, pero no con las máquinas :-(
No se trata de una simplificación, sino de una alternativa que funcionará más rápido y que permite utilizar varios ordenadores en lote para encontrar una solución.
Es decir, globalmente en beneficio de los demás, para popularizarlo por así decirlo.
¡Adelante! ¡Estoy a favor!
Pues bien, nuestro Misha hace lo mismo, su "regla inicial" es el "TC secuencial" a partir del cual entrena su AMO.
Estáis haciendo una misma cosa (absolutamente), sólo que llamáis a las cosas con nombres diferentes...
Pero tu enfoque es más inteligente porque puedes elegir cualquier "regla de partida" y está atado a uno...
El nuevo método en el que estoy pensando consiste en encontrar esas reglas, que he llamado eventos significativos, en modo automático, y luego entrenar un modelo para cada evento y, sobre todo, tener en cuenta la influencia de los eventos pasados en el evento actual, y luego en el futuro. La influencia se expresa en términos de ondas de probabilidad que pueden ser de diferente longitud y poder predictivo. Así, una muestra en cada barra puede dividirse en muestras de eventos significativos utilizando predictores básicos y luego se combinan para trabajar en cada barra, creando así un modelo complejo.
Además, yo hago lo mismo, especialmente si quiero llenar mi AMO con 100 millones de predictores, es simplemente imposible técnicamente sin la compresión/regla estrecha/regla TCPara ello he inventado una "base de conocimientos" para no tener que guardar 100 millones de predictores en una tabla, AMO llamará a los correctos de la carpeta correcta en el momento adecuado, pero esto aún está en fase de reflexión...
¿Es posible entrenar con 100 mil predictores? Ahora estoy haciendo un cribado de cuantificación de los predictores, comprobando el poder de predicción de cada cuantil del predictor y normalmente consiguiendo encontrar algunas muestras con mejor entrenamiento. Pienso generar sobre la marcha predictores derivados de otros y comprobarlos de una vez, si tiene sentido en la muestra resultante entonces guardar la configuración por separado y usarla como una transformación adicional antes de alimentar los datos del modelo como una capa en NS.
Y en respuesta le diré lo que es este evento, es un cambio del signo de la sonrisa. Ahora estoy sentado y viéndolo en tiempo real, o más bien lo vi el jueves cuando los grandes jugadores cambiaron de signo menos a signo más y después de eso comenzó la caída de manera feroz. Creo que debemos mirar la raíz y todo se solucionará, incluso sin redes neuronales, y si les damos esta herramienta será la bomba. ¡¡¡¡Es como una calculadora Singer, nunca se cansa y nunca comete errores!!!!
¿Qué muestran las pruebas? Al fin y al cabo, basta con recopilar estadísticas y luego pensar en la integración en línea.
Yo también opero maravillosamente con las manos, un 70% de las operaciones son rentables, pero el mercado pasa factura cuando se produce un colapso emocional...
¿Qué muestran las pruebas? Al fin y al cabo, lo único que hay que hacer es recopilar estadísticas y luego pensar en la integración en línea.
Manos también comercio maravillosamente - 70% de las operaciones rentables, pero el mercado pasa factura cuando hay una ruptura emocional...
Yo tengo lo mismo :-(
¿Qué muestran las pruebas? Al fin y al cabo, basta con recopilar estadísticas sobre ellos y luego pensar en la integración en línea.
Yo también opero maravillosamente con las manos - el 70% de las operaciones son rentables, pero el mercado pasa factura cuando hay un fallo emocional...
Las pruebas no muestran nada ya que no hay recogida de datos, pero si tengo éxito con mis manos, entonces la máquina lo hará al 100%... En el comercio real hay algunos matices de anticipación antes de la decisión clave. ¡¡¡¡¡Y la decisión de la barra con un retraso de 1-3 barras, cuando la sonrisa muestra no lo que es ahora, sino lo que será la siguiente barra o en una barra, etc. no siempre ayuda, pero cuando después de despejar su sonrisa cambia su signo de +100 a -250 en este despeje!!!!!
¡¡¡¡¡¡¡Y te das cuenta con confianza que lo siguiente es SOLO vender, y mira cualquier señal de la Secuencia se interpreta simplemente a la baja y eso es todo, la táctica más efectiva !!!!!!!
Un nuevo método en el que estoy pensando es el de encontrar tales reglas, que he llamado eventos significativos.
Bien, correcto... Ahora imagine que: para que una tendencia comience, necesitamos una serie/secuencia de tales "Eventos Significativos" (SV), y muchos SV ocurrieron hace un mes del precio actual, por ejemplo.
¿Te lo imaginas?
Y ahora...
¿Tiene sentido entrenar con 100.000 predictores?
-- Piensa en cuántas secuencias diferentes de contadores hay que buscar, y hay trillones de ellas.
Y no se puede hacer en una ventana deslizante (datos tabulares) como se hace ahora (y todos los demás), si se toma un precio en una ventana deslizante, 2 predictores son suficientes para describirlo todo, pero es inútil.