Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2483
¿sitios web?
están ahí, y...
Sitio web, plataforma de comercio web, no puede obtener algunas métricas de ella, no puede encontrar el json correcto .... ¿Puedes hacerlo?
google chrome y abrir las herramientas de desarrollo para ver cómo recuperar lo que el sitio escupe
No recuerdo los detalles, pero es algo así.
cuando obtenga los resultados que necesita, puede rellenar el enlace en su navegador
Si está satisfecho con la respuesta, utilice la Web-Brequest de mcuel y tendrá el texto que necesita en su ordenador.
Luego se hace el trabajo habitual con las cadenas, también en mcuelle.
Aquí he copiado las mayores del CME, pero fue hace mucho tiempo:
Ya he hecho todo eso, te he dicho que no encuentro el archivo que necesito en "herramientas para desarrolladores" y me dices "encuentra el archivo". ))
ir ahttps://xstation5.xtb.com/
hacer una demostración en una plataforma web y tratar de sparar la sanción
He echado un vistazo a los archivos json
No encontré estos valores, tal vez no los muestren como imagen o simplemente no los miré bien?
¡Alguien con una pista!
1) Mira todos los archivos (no sólo las imágenes), no sólo el JSON.
2) ¿Tal vez los datos se transmiten como un flujo, no como un archivo? Es como si la misma emisora de radio online fuera escuchada por 100 personas al mismo tiempo, 1 stream para todos, en lugar de que cada uno tenga su propia conexión y sus propios datos. Ahorra tráfico en el servidor.
En general, todo depende de la imaginación del programador... Tienes que descifrarlo.
Y trata de escribir al servicio técnico. Tal vez tengan una API, o FTP, o de alguna otra manera.
¿Hay algún otro json ahí?
¿Qué hay ahí además de los archivos json?
Hay bastante, no he escrito ninguna página web, así que es difícil decir cuál es la finalidad de los archivos.
No escribiré a soporte, no me ayudarán, pero intentaré explorar mis opciones...
Sólo creo que, esto no es exactamente el sitio, y la plataforma, puede ser que no hay acceso a esta información, así como el saldo de la cuenta, por ejemplo?
hay muchas cosas ahí, no he escrito ningún sitio web, es difícil decir cuál es el propósito de los archivos
Intenta dividirlos en grupos, json primero, otra cosa segundo.
entonces será más fácil.
si coges al menos algo en el grupo, entonces es cuestión de técnica, encontrarás lo que necesitas