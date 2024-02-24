Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2488
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Realmente hay que entender toda la filosofía del campo de la MdD, y sin conocer mucha información en el campo es muy difícil llegar a la filosofía de la cuestión, y sin ella llegar a las conclusiones correctas
Sí,
En el desarrollo económico, las nuevas líneas de negocio surgen de un comportamiento caótico. Algunas de ellas resultan ser callejones sin salida, pero otra parte descubre nuevas direcciones de progreso. La eliminación artificial de la incertidumbre conduce al estancamiento y a la degradación del sistema, ya que descarta la aparición de direcciones progresivas de desarrollo. Estos postulados se aplican a todos los sistemas complejos, incluidos los económicos y sociales.
En general, la filosofía principal no es eliminar la incertidumbre, sino explotarla...
y un "callejón sin salida" se ha colado claramente en el hilo en forma de posts recientes que no saben manejar la incertidumbre... Está claro que MO no es para ellos ()... ya que no pueden probarse a sí mismos -
La posibilidad de autoorganización en un sistema dinámico.
Sí,
en general, la filosofía principal no es eliminar la incertidumbre, sino explotarla...
y un "callejón sin salida" se ha colado claramente en el hilo en forma de posts recientes que no saben manejar la incertidumbre... Está claro que MO no es para ellos ()... ya que no pueden probarse a sí mismos -
Pregunta fuera de tema: ¿De qué barrio es usted?
ahahahaha, justo en el tema
Cuidado con la señora, tiene margaritas)
Yo, por ejemplo, organicé el proceso de obtención de un modelo en 2 horas, con un conjunto de programas recogidos y hago las mismas acciones una y otra vez. ¡¡¡¡UNO Y EL SIGUIENTE!!!! No es necesario alternar entre los métodos de optimización, las opciones de topología de red o la reorganización de los datos de entrada. El algoritmo de creación de modelos es rígido y no se puede modificar,
.
sí, los resultados de la ordenación del caos son DIFERENTES, ya que son muchos los factores que afectan al sistema (y no se pueden contabilizar todos)... por lo que no se puede predecir durante mucho tiempo... y hay que volver a formarse periódicamente.
Las alternativas tienen un sistema de prioridades, la transición del sistema hacia el caos sólo es posible en el caso de que las prioridades sean poco claras. Esto corresponde a las fosas de potencial cercano (c78) de la figura. Si las prioridades están claramente expresadas y son diferentes, correspondiendo a diferentes profundidades de los pozos potenciales, entonces el caos es poco probable, el sistema pasará a un estado determinista con la elección de la mejor alternativa claramente expresada. Obviamente, las alternativas correspondientes a los puntos de la figura tienen las siguientes características: 14 - lo mejor de todo, 10 - de ninguna manera, 7 - quizás, 3 - como último recurso, 4-5 "Y no nos importa..." (с).
La segunda analogía es que cualquier pregunta compleja tiene al menos dos respuestas correctas, que corresponden a posibles agujeros en el modelo del prototipo. Y hay un largo debate entre estas dos respuestas. ¿Deberíamos permitir la venta de armas a los ciudadanos como en los Estados Unidos? ¿Hay que subir los impuestos? ¿Debemos hacer que la entrada al centro de la ciudad sea de peaje? etc. Las discusiones de los tertulianos recuerdan el comportamiento caótico del globo considerado en un modelo simple.
Una tercera analogía es el estado caótico de un sistema complejo al elegir entre dos alternativas desiguales: "¿Ser o no ser?" (c), "¿Soy una criatura o tengo derecho?" (с).
Clasificar a los trolls de los puestos emergentes no es difícil... - La filosofía de la MO siempre ayudará.
p.d.
¿qué papel desempeña el cálculo matricial en su modelización? ¿lo utiliza y de qué biblioteca (cuáles son las herramientas)?
Sí... pero por supuesto no se puede probar ))))
Y tú llevas varios años usando un sonajero de Reshetov ya hecho, es la primera vez que oyes la palabra polynom, neurona, mgoa, etc. Pero dices ser un maestro del entrenamiento de redes neuronales con 20 años de experiencia ))) y al mismo tiempo, hace un año pediste que te enseñaran a programar en R o Python ))))
Y los tontos hacen el truco, maestro!!! Qué carajo, pero qué hacer))
con código en R... en Neuroshell y entrenado el mismo
Gracias por la respuesta.
Sí, habrá diferencias en los resultados de la ordenación del caos, porque hay muchos factores que afectan al sistema (y no se pueden tener en cuenta todos)... por lo que no se puede predecir durante mucho tiempo... y tenemos que reciclar periódicamente
Clasificar a los trolls de los puestos emergentes no es difícil... - La filosofía de MO siempre es útil
p.d.
¿qué papel desempeña el cálculo matricial en su modelización? ¿utiliza y de qué biblioteca (cuáles son las herramientas)?
Reshetov durante 8-9 años, y antes de eso se sentó en Neuroshell y entrenó, entrenó y formó modelos.
¿Y eso te convierte en un experto en redes neuronales con 20 años de experiencia? Es tan gracioso que es triste).
No es difícil clasificar a los trolls de postín... - La filosofía de la MO siempre es útil.