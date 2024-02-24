Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2469
¿Cómo es esto?
Todo lo que se necesita está en la OHLC, los demás datos se derivan de ella. Lo principal es un algoritmo flexible que encuentre la manera de convertir los datos de OHLC en aquellos que tienen más peso, de nuevo esa es la tarea de la máquina. Además sólo el OHLC es el mismo en casi todas partes, si miras los volúmenes de los ticks o algo más estos datos son diferentes, así como los spreads y demás. Si miras el gráfico en el terminal, todo lo que necesitas está en el gráfico.
Todo lo que necesitas está en el gráfico en el terminal... Todo lo que necesitas está en el gráfico en el terminal... Si no quieres ser imparcial, puedes preguntar: cuánto has ganado con OHLC, y si lo haces, no puedes decirlo por casualidad...
¿A nadie le interesa un gráfico de las posiciones medias de los operadores en 10 corredores?
¿A nadie le interesa que el precio tenga una correlación inversa con el estado de ánimo de los comerciantes?
[1]
-0.74
¿No quiere nadie saber por qué los modelos no funcionan con los nuevos datos, por qué los operadores siempre pierden, por qué se revela la mecánica del mercado...?
Consulta los productos de TheExpert y sus publicaciones. Está interesado en este tema y tiene grandes productos en el mercado sobre este tema. Pregúntale qué piensa ahora.
Debo añadir que también he estado investigando un poco sobre los sentimientos. Estudió COT. El tema es que, efectivamente, el sentimiento está relacionado positivamente con el precio. Pero cuando miré la correlación, resulta que el valor depende mucho del precio, y no al revés. Las conclusiones dependen de usted.
por qué los modelos no funcionan con nuevos datos, por qué los operadores pierden constantemente, la mecánica del propio mercado revela... no ??? no interesa ???
porque el mercado no es un modelo sino una realidad (realidad económica)... porque no hay que apartar los movimientos de los precios de la comprensión de los supuestos económicos, las reacciones y las consecuencias... mucho menos de sus ojos... porque un trader siempre debe entender en qué mercado operar y en cuál no, si es que es un trader (por lo tanto, entender cuándo encender un robot y cuándo no)... Normalmente no enciendes la máquina de café para calentar una pizza...
Echa un vistazo a los productos de TheExpert y a sus publicaciones. Se interesó por este tema y tiene grandes productos en el mercado sobre el tema. Pregúntale qué piensa ahora.
Sí, me acuerdo de TheExpert, yo estaba en oanda antes que él...
Por mi parte, también me gustaba el sentimiento. He estudiado COT. La cuestión es que el producto sí está correlacionado positivamente con el precio. Pero cuando miré la correlación, resultó que el producto depende mucho del precio y no al revés. Las conclusiones dependen de usted.
Para qué sacar conclusiones, hay matemáticas para eso, DSP, etc.
He promediado el precio y el rango para suavizarlo, he comprobado la correlación cruzada del rango y el precio para ver "qué va a dónde".
Tienes razón, el precio de media supera a la gama, pero es de media y no siempre, seguiré buscando....
Si mañana no me importa, probaré el modelo en los 10 corredores, quizás aparezca algo interesante.
porque el mercado no es un modelo sino una realidad (realidad económica)
Un modelo está ahí para ser construido para la realidad, lee la wikipedia o algo así...
porque no hay que desconectar los movimientos de los precios de la comprensión de los supuestos económicos, las reacciones y las consecuencias... y mucho menos sus propios ojos...
las palabras son hermosas pero.... el populismo desnudo...
porque un trader debe entender siempre en qué mercado operar y en cuál no, si es que es un trader (por lo tanto, entender cuándo encender un robot y cuándo no)
ya que el mercado se mueve en contra de las expectativas de los participantes con la correlación de-0,7
esa es toda la historia...
Hombre, chicos, no deberíamos discutir sobre quién empezó a utilizar la sanción antes, sino sobre quién la entendió mejor y fue capaz de sacar algo útil de ella. Conocí el COT allá por 2008 y qué bien me vino.
Nadie lo necesita)) Todos quieren un grial e incluso cuando lo consiguen se ponen a discutir, a demostrar su punto y ni siquiera intentan hacer lo que se les dice, esa es la verdad, además están educados a la altura del zócalo...