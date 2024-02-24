Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2468
Hilo interesante, aunque casi inútil, tanta información pero casi toda inútil. Quién mueve los precios, por qué y para qué todas estas preguntas son superfluas, así como qué datos utilizar para el análisis. Redes neuronales, aprendizaje automático, Dios... En primer lugar, hay que entender lo que se busca.
¿Cómo?
Una foto de 3-5 ofertas no dice nada. 100-200 operaciones reales realizadas (o en 3-4 meses) mostrarán las estadísticas. Y las detracciones.
¿Por qué mezclar una red neuronal y la gestión del dinero? Una red neuronal le dará una señal (si está correctamente entrenado - y es sólo la probabilidad, que lo que fue entrenado, todavía se mueve el mercado), pero la forma de adjuntar su gestión del dinero y el comercio a la misma (un indicador con una señal) es su actitud personal hacia el riesgo
p.d. Evgeny Dyuka gracias por tuenlace al ejemplo, pero la lógica dentro del código es siempre más interesante)
¿Cómo es eso?
¿Cómo puedes entenderte aquí? - 5 años en este hilo y no se ha demostrado nada.
Señálalo.
Y ya veremos...
Se da una vuelta. Si crees incondicionalmente en este indicador.
Si vas al top 5 de indicadores y miras si hay un requisito en los comentarios de operar primero durante 3 meses y luego publicarlo.
Si no eres bueno en algo, no deberías empezar a trolear.
Hay un esquema, o más bien podría haber dos.
Sí hay algo - Voy a echar un vistazo, gracias... O aquí.
¿Tienes algún problema?
¿Te funciona con tu indicador?
¿A nadie le interesa un gráfico de las posiciones medias de los operadores en 10 corredores?
¿A nadie le interesa que el precio tenga una correlación inversa con el estado de ánimo de los comerciantes?
[1]
-0.74
¿No explica por qué los modelos no funcionan con los nuevos datos, por qué los operadores siempre pierden, por qué la propia mecánica del mercado revela... no?