Interesante hilo, aunque casi inútil, tanta información pero casi toda inútil. Quién mueve los precios, por qué y para qué son preguntas innecesarias, así como qué datos utilizar para el análisis. Redes neuronales, aprendizaje automático, Dios... Para empezar, hay que saber lo que se busca.
 
Evgeniy Ilin #:
¿Cómo?

 
elibrarius #:
Una foto de 3-5 ofertas no dice nada. 100-200 operaciones reales realizadas (o en 3-4 meses) mostrarán las estadísticas. Y las detracciones.

¿Por qué mezclar una red neuronal y la gestión del dinero? Una red neuronal le dará una señal (si está correctamente entrenado - y es sólo la probabilidad, que lo que fue entrenado, todavía se mueve el mercado), pero la forma de adjuntar su gestión del dinero y el comercio a la misma (un indicador con una señal) es su actitud personal hacia el riesgo

p.d. Evgeny Dyuka gracias por tuenlace al ejemplo, pero la lógica dentro del código es siempre más interesante)

mytarmailS #:

¿Cómo es eso?

¿Cómo puedes entenderte aquí? - 5 años en este hilo y no se ha demostrado nada.

Captura de pantalla 2021-10-25 203101 Captura de pantalla 2021-10-25 203305

 
JeeyCi #:

Adelante. Si crees incondicionalmente en este indicador.
Señálalo.

Y ya veremos...

 
elibrarius #:
¿Cuál es tu problema?
Si vas al top 5 de indicadores y miras si hay un requisito en los comentarios de operar primero durante 3 meses y luego publicarlo.
Si no eres bueno en algo, no deberías empezar a trolear.
Maxim Dmitrievsky #:
Hay un esquema, o más bien podría haber dos.
...

2. Buscar una estrategia a través de cualquier clasificador, analizando su estructura interna (importancia de las características, valores de shap y diferentes métricas). Se puede automatizar, acercándose a una especie de IA. La salida es una caja negra, pero espero que los criterios de selección funcionen.

Las redes de recurrencia y los métodos bayesianos, por sí solos, no han demostrado la capacidad de extraer la "memoria" de las series temporales financieras, ni de obtener conclusiones sobre el modelo más robusto en los nuevos datos.

hay algo - Voy a echar un vistazo, gracias... O aquí.

Evgeny Dyuka #:
¿Tiene éxito con su indicador?
 
elibrarius #:
¿Te funciona con tu indicador?
aquí claramente te perdiste el tema del Miedo y la Avaricia al principio de esos 5 años... probablemente porque eliges el desarrollo recursivo en lugar del desarrollo incremental...
 

¿A nadie le interesa un gráfico de las posiciones medias de los operadores en 10 corredores?


¿A nadie le interesa que el precio tenga una correlación inversa con el estado de ánimo de los comerciantes?

cor(cl,av)

[1]

-0.74


¿No explica por qué los modelos no funcionan con los nuevos datos, por qué los operadores siempre pierden, por qué la propia mecánica del mercado revela... no?

