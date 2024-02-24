Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2466

Muestra la señal con una operación rentable.
Sin ella, su aplicación no es más que otra de las miles que hay en el mercado y en los códigos.
 
elibrarius #:
No es una señal, es un indicador.
 
Evgeny Dyuka #:
Opere con su indicador y muestre la señal.
 
elibrarius #:
Mostrar al menos una solución de red neuronal que funcione en el mercado.
 
elibrarius #:
Es un indicador, una vez más... ESTE ES EL INDICADOR
 
Evgeny Dyuka #:
¿Funciona el tuyo? Demuéstralo.
 
elibrarius #:
Pruébalo, es fácil de instalar, las instrucciones están aquí
Интеграция прогнозов нейросети в MetaTrader 5
Интеграция прогнозов нейросети в MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Предлагаю готовое решение по интеграции прогнозов нейросети и Metatrader 5. Преимущества этого решения: Это реально работающее приложение для трейдеров. Устанавливается "в два клика". Нейросеть
 
Evgeny Dyuka #:
¿Un indicador de qué? Para comerciar. Opere con él y muestre su operación en su indicador con el servicio de señales.
 
elibrarius #:
¿Funciona el tuyo? Demuéstralo.



Esta es una captura de pantalla en este momento
 
Evgeny Dyuka #:
Una foto de 3-5 oficios no te dice nada. 100-200 operaciones reales realizadas (o en 3-4 meses) mostrarán las estadísticas. Y la retirada de fondos.
