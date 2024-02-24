Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2462
Pregunta el tema, charlemos...
Bueno, aquí hay un tema para que lo discutan.....
Como ya se ha dicho, la información que recibe la entrada de la NS es de gran importancia. Por ejemplo, yo utilizo Delta, OM y RealVolume, porque creo que esta información es directamente importante para un instrumento de trabajo, ya sea Si o RTS index. Lo principal es que tomamos los valores del mercado, en el que trabajamos. Intenté tomar esta información de la Bolsa de Chicago para trabajar con Moex, pero no sirvió de nada, por lo que la tomamos de la bolsa en la que trabajamos. La pregunta es qué otra información es relevante para el mercado de la Bolsa de Moscú. Bueno, probablemente la sección de opciones, concretamente los parámetros de sonrisa de las opciones semanales para todos los instrumentos utilizados. OK, ¿Qué más podría ser útil para la creación de redes de calidad fuera de la sección de formación?
Añade el precio del activo subyacente. Si las empresas siderúrgicas - cotizaciones del acero en la Bolsa de Londres, petróleo, gas, etc.
Dudoso, creo que no funcionará...
Delta, OI y RW no funcionan, y sin embargo todo el mundo los mete en el NS
¿Por qué lo crees? Hay una prueba o, al menos, una inferencia lógica y, a continuación, te diré cómo las utilizo.
Hay una prueba: la ausencia de al menos un caso confirmado de ganancias sistemáticas en estos tres indicadores.
Una pérdida de tiempo.
Para los más jóvenes lo explicaré con los dedos de la mano: si no hay un solo caso confirmado de la existencia de sirenas, entonces la solución más racional es admitir que no existen
¡¡¡¡No voy a mentir que la curva no es perfecta pero existe y parece bastante interesante!!!! ¡¡¡¡Y tú dices que no hay tal evidencia, así que aquí está!!!!
¿Un probador?