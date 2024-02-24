Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2462

Pregunta el tema, charlemos...

Bueno, aquí hay un tema para que lo discutan.....

Como ya se ha dicho, la información que recibe la entrada de la NS es de gran importancia. Por ejemplo, yo utilizo Delta, OM y RealVolume, porque creo que esta información es directamente importante para un instrumento de trabajo, ya sea Si o RTS index. Lo principal es que tomamos los valores del mercado, en el que trabajamos. Intenté tomar esta información de la Bolsa de Chicago para trabajar con Moex, pero no sirvió de nada, por lo que la tomamos de la bolsa en la que trabajamos. La pregunta es qué otra información es relevante para el mercado de la Bolsa de Moscú. Bueno, probablemente la sección de opciones, concretamente los parámetros de sonrisa de las opciones semanales para todos los instrumentos utilizados. OK, ¿Qué más podría ser útil para la creación de redes de calidad fuera de la sección de formación?

 
Añade el precio del activo subyacente. Si las empresas siderúrgicas - cotizaciones del acero en la Bolsa de Londres, petróleo, gas, etc.

 
Es dudoso, creo que no funcionará...
 
Dudoso, creo que no funcionará...
Delta, OI y RW no funcionan y sin embargo todos los meten en NS
 
¿Por qué crees que es así? ¡¡¡Ten una prueba o al menos una inferencia lógica y luego te diré cómo las uso!!!
 
Hay una prueba: la ausencia de al menos un caso confirmado de ganancias sistemáticas en estos tres indicadores.

Una pérdida de tiempo.

Para los más jóvenes lo explicaré con los dedos de la mano: si no hay un solo caso confirmado de la existencia de sirenas, entonces la solución más racional es admitir que no existen

 

¡¡¡¡No voy a mentir que la curva no es perfecta pero existe y parece bastante interesante!!!! ¡¡¡¡Y tú dices que no hay tal evidencia, así que aquí está!!!!



Sí, 150 tratos no es mucho, pero aún así...
 
¿Un probador?

 
No es la negociación del último mes de la cuenta real, ¡¡¡supéralo!!!
 
No estaría diciendo que el OI, el delta y el RV funcionan si no tuviera pruebas, ¿y tú a su vez tienes alguna prueba de que NO funciona?
