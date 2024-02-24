Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2470
Yo también me disculpo, si acaso...
olvidada.
no hay peces directamente en el sentimiento, tal vez excepto indirectamente, por ejemplo, si cambia mucho en una sección horizontal del precio.
me gustan más los warrants pero solo están para oanda que no es el mayor broker
Hilo interesante, aunque casi inútil, tanta información pero casi toda inútil. Quién mueve los precios, por qué y para qué todas estas preguntas son superfluas, así como qué datos utilizar para el análisis. Redes neuronales, aprendizaje automático, Dios... En primer lugar, hay que entender lo que se busca.
¿Qué buscas? No está nada claro en sus artículos, dígame.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
El aprendizaje automático en el comercio: teoría, práctica, comercio y etc.
Evgeny Dyuka, 2021.10.25 12:02
Esta es una captura de pantalla en este momento
He mirado en el terminal, creo que tengo el mismo apartado de historia que el autor.
si es así... igual que los indicadores habituales ... y ni siquiera 50/50
Sí, me acuerdo de TheExpert, yo estaba en oanda antes que él...
Cuáles son las conclusiones, hay matemáticas para eso, DSP, etc.
He promediado el precio y el rango para suavizarlo, he comprobado la correlación cruzada de rango y precio para saber "qué va a dónde"...
Tienes razón, el precio de media supera a la gama, pero es de media y no siempre, seguiré buscando....
Si mañana no es mucho problema, probaré el modelo en los 10 corredores, tal vez aparezca algo interesante
Gracias, eso es el mayor de los elogios, si ya se percibe como un indicador normal es que ha funcionado.
Hice la red neuronal y los modelos propiamente dichos hace más de un año y no he vuelto a ellos, todo el tiempo que me llevó "envolverlos".
Tengo el potencial de mejorar la calidad de las predicciones.
Un modelo está ahí para ser construido para la realidad, lee la wikipedia o algo así...
así que vuelve a su...
educación a nivel de zócalo...
- probablemente eso es lo que te motiva a hurgar en la gente... y no leer sus posts... - Hace 2 páginas escribí sobre la modelización: ¿ha demostrado la validez de su modelo? - Por lo menos a ti mismo y a tu wikipedia antes de ponerte histérico con lo del Grial etc. con tal tu educación.... - Por eso tienes tanta verdad ( -.
otras tonterías es todo el cuento...
si todavía no lo entiendes
"qué es qué"
- no hace falta que vayas por ahí soltando rollos, simplemente expón tu punto de vista y vive con tu... - "La oferta tonta de 10 corredores"... - La investigación civilizada está claramente fuera de tu alcance - no es la primera persona que te manda más allá de la Wikipedia, y todavía no puedes entender que tus gritos aquí son off-topic - ¡cambia el tono! Y no trates de sustituir tus argumentos con groserías, agresiones, histerias - saca conclusiones, según las cuales puedas promover tu educación por ti mismo, en lugar de quedarte atascado en el foro y lanzarte a la gente, que mienten, porque clavas clavos con la máquina de café...
-- Ni siquiera sé cuándo encontrarán la forma de limpiar la comunidad profesional de personas que deambulan por los temas por un mal error (ya sea propio o de la naturaleza) - por lo que el diálogo profesional podría finalmente acercarse al intercambio civilizado y razonable (de Homo Sapience) de opiniones, en lugar de la garganta zumbona, que está tratando de gritar algo sin ojos, oídos y cerebro, y aún más los límites de la decencia ... "Argumentos y hechos": el hecho de que no sepas utilizar la información del mercado no es un hecho que interese a las personas que intercambian opiniones sobre las redes neuronales et al. Aprendizaje automático
Para que "el diálogo profesional pueda acercarse por fin a un civilizado intercambio razonable (de la palabra Homo Sapience) de opiniones, y no al zumbido de una garganta rugiente, que intenta gritar algo sin ojos, oídos y cerebro, y más aún los límites de la decencia" (c) es mejor demostrarlo todo en modelos de mercado.
Ya hay mucha teoría en este hilo - sin resultados.
De lo contrario, alguien vendrá corriendo, revisando las referencias y escribiendo 800.000 líneas de texto vacío, pero sin práctica...
- no hay resultados.
No hay práctica...
- fuera de la oficina
La práctica es diferente para cada comerciante - desde la palabra Psicología del Comerciante (que trabaja en conjunto con su habilidad para trabajar con la información)... y los resultados son diferentes para cada uno... nunca puedes obtener tu resultado de la práctica de otra persona ...
la práctica de cada comerciante es diferente - desde la palabra Psicología del comerciante... y los resultados de cada uno son diferentes... Nunca obtendrá su resultado de la práctica de otra persona
La verdad de cualquier método de análisis de mercado en el trading se determina por los resultados de las operaciones, no por el número de líneas de texto en un foro o enlaces