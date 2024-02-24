Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2937

Aleksey Nikolayev #:

Aleksey Nikolayev #:

Ahora aparece la carpeta ONNX, pero está vacía


 
Evgeny Dyuka #:

Ahora aparece la carpeta ONNX, pero está vacía


Para participar en el proyecto, haga clic en "Unirse". Aparecerá entonces en "Proyectos compartidos". A continuación , haz clic en " Obtener actualizaciones del repositorio Obtener actualizaciones del repositorio" en el menú contextual del proyecto para descargarlo en tu ordenador.
 
Renat Fatkhullin #:

Ya está disponible:



Dentro de un sencillo modelo de entrenamiento en Python con generación model.onnx, inversión en Python e inversión en MQL5.

En la beta de MT5 de ayer cometimos un pequeño error en la función OnnxRun, mañana lo arreglaremos y os lo subiremos

2023.02.28 05:27:35.269 Almacenamiento unido con éxito al proyecto 'ONNX.Price.Prediction'

2023.02.28 05:27:56.191 Almacenamiento Almacenamiento MQL5 activado

2023.02.28 05:27:56.191 Almacenamiento comprobación iniciada para MQL5

2023.02.28 05:27:56.635 Almacenamiento No se ha podido encontrar el sistema de archivos SVN solicitado (720003)

2023.02.28 05:28:32.432 Storage Propietario MQL5 Storage es 'dinpae@gmail.com', cambie la cuenta MQL5.

¿Qué significa esto? No se puede conectar.

On - Conectar MQL5 Storage. da 2023.02.28 05:36:25.147 Storage Propietario MQL5 Storage es 'dinpae@gmail.com', cambie la cuenta MQL5.


Aleksey Nikolayev #:
Para participar en un proyecto, haga clic en "Unirse". Después aparecerá en la sección "Proyectos compartidos". A continuación, haz clic en " Obtener actualizaciones del repositorio" en el menú contextual del proyecto para descargarlo en tu ordenador.

Gracias, pero no funciona.
Luego haz clic en " Obtener actualizaciones del repositorio Obtener actualizaciones del repositorio" en el menú contextual del proyecto para descargarlo a tu ordenador.
 No hay " Obtener actualizaciones del repositorio Obtener actualizaciones del repositorio" en el menú contextual del proyecto.
Y he hecho clic derecho en otros 10 lugares - nada.


 
Especialistas en IA,
Tal vez alguien ha tratado de aplicar las redes no para la previsión de precios, pero para mani y gestión de riesgos.
¿Qué puedo leer sobre este tema, qué tipos de redes utilizar?
 
Roman Kutemov #:
Especialistas en IA,
Tal vez alguien ha tratado de aplicar las redes no para la previsión de precios, pero para mani y gestión de riesgos.
¿Qué puedo leer sobre este tema, qué tipos de redes utilizar?
Se pueden utilizar redes normales.
Sólo hay que entrenarlas con algoritmos de optimización, como los genéticos...

Deberías leer sobre algoritmos de optimización y escribir funciones de fitness, no sobre redes.
 
Evgeny Dyuka #:

Gracias, pero no funciona.
A continuación, haga clic en " Obtener actualizaciones de almacenamiento " en el menú contex tual del proyecto para descargarlo en su ordenador.
 No hay " Obtener actualizaciones de almacenamiento" en el menú contextual del proyecto.
Y he hecho clic con el botón derecho en otros 10 lugares - nada.


Haz clic con el botón derecho en el nombre del proyecto. Debería ser así:


 
Mikhail Mishanin #:

2023.02.28 05:27:35.269 Almacenamiento unido con éxito al proyecto 'ONNX.Price.Prediction'

2023.02.28 05:27:56.191 Almacenamiento Almacenamiento MQL5 activado

2023.02.28 05:27:56.191 Almacenamiento comprobación iniciada para MQL5

2023.02.28 05:27:56.635 Almacenamiento No se ha podido encontrar el sistema de archivos SVN solicitado (720003)

2023.02.28 05:28:32.432 Storage Propietario MQL5 Storage es 'dinpae@gmail.com', cambie la cuenta MQL5

¿Qué significa esto? No se puede conectar.

On - Conectar MQL5 Storage. da 2023.02.28 05:36:25.147 Storage Propietario MQL5 Storage es 'dinpae@gmail.com', cambie la cuenta MQL5.


¿Con que cuenta te has registrado en MQL5 Storage?

¿Has especificado tu email o el login exacto con mayúsculas y minúsculas?

El email no es aceptado.

 
Aleksey Nikolayev #:

Haga clic con el botón derecho en el nombre del proyecto. Debería ser así:


Sí, existe, pero escribe un error
2023.02.28 13:05:45.151 Storage checkout started for MQL5\Shared Projects\ONNX.Price.Prediction
2023.02.28 13:05:45.667 Storage Not authorized to open root of edit operation  (220000)
Hay algún tipo de autorización en alguna parte
