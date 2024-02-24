Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2246

Oleg avtomat:

el estudio no está aquí; estos no son mashups como tú los entiendes; el código es mi desarrollo y no se distribuye; esta rama no es tuya, eres un invitado aquí y tus derechos son de invitado.

Ya he mostrado demasiado, es suficiente.

hay una categoría especial de gente a la que le gusta mostrar y otra a la que le gusta mirar. Ahí es donde estás, no hay tal cosa como "demasiado"
 
Es difícil de entender por los dibujos. Lo mismo ocurre con las fórmulas mostradas anteriormente.

Voy a hacer los mismos y ponerlos en el NS
Maxim Dmitrievsky:
Haré los mismos y los pondré en NS

Adelante, hazlo, me pregunto qué pasará en la NS

Oleg avtomat:

Adelante, hazlo, me pregunto qué conseguirás en la NS.

¿Lo es? ))) período que queda para recoger


 
Maxim Dmitrievsky:

Quiero ver una aplicación efectiva del DSP a las citas de los que llevan 100 años haciéndolo

Podría tomar esos filtros y escupir un TS listo en forma de bot, con pruebas de historia y demás. Pero no quieren hacerlo. O mejor dicho, no tienen nada.

No es nada complicado sustituir unas AM por otras

Este es un ejemplo....

¿Cómo se puede tratar de filtrar el indicador a través de la descomposición psa...

Puro ejemplo, ¡¡¡los indicadores son malos!!!


1 ) Tomé un indicador RSI y lo descompuse en 30 componentes

2) He tirado todos los componentes y he dejado sólo el 3 y el 4


El resultado es

arriba es PSI

como puedes ver la señal es mucho más limpia...


Veamos la correlación cruzada

Como se puede ver el indicador pollyarny no sólo mantiene el ritmo, sino que incluso se adelanta al antiguo PSI



Las conclusiones son las siguientes:

1) Mashka se está quedando atrás.

2) Mashka lo suaviza todo


1) la descomposición (cualquiera) puede filtrar o suavizar con mayor precisión

2) se puede conseguir un efecto de liderazgo

mytarmailS:

Este es un ejemplo....

¿Cómo se puede tratar de filtrar el indicador a través de la descomposición psa...

Puro ejemplo, ¡¡¡los indicadores son malos!!!


1 ) tomó un indicador PSI y lo descompuso en 30 componentes

2) He tirado todos los componentes y he dejado sólo el 3 y el 4


El resultado es

arriba es PSI

como puedes ver la señal es mucho más limpia...

como se puede ver, ya es alguna otra señal

El MA no se retrasa si lo haces así.

prices = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range(SYMBOL, TIMEFRAME, START, STOP),
                          columns=['time', 'close']).set_index('time')
prices.index = pd.to_datetime(prices.index, unit='s')
prices = prices.reset_index(drop=True)
prices = prices.dropna()
prices['MA'] = prices['close'].rolling(10).mean()
prices = prices.dropna()
prices['returns'] = prices['close'].diff(10)
prices = prices.dropna()
prices['MAreturns'] = prices['returns'].rolling(10).mean()
prices = prices.dropna()
prices['diff_ma'] = prices['close'] + prices['MAreturns']
prices = prices.dropna()
prices['diff_ma_smoothed'] = prices['MA'] + prices['MAreturns']
prices = prices.dropna()

no me des las gracias

condenemos rápidamente el Autómata, expongamos el DSP usando un código súper simple para crear cualquier filtro... ...y ve a beber a Coffey con tranquilidad.

el código es un simple enfoque econométrico que mejora las propiedades de un MA regular. De hecho, es un filtro. Mejorando, en términos de reducción del error RMS

 

Hay excelentes libros sobre DSP de John Ehlers

Análisis cibernético para acciones y futuros Tecnología DSP de vanguardia para mejorar sus operaciones

Análisis del ciclo para operadores Conceptos técnicos avanzados de trading

MESA y los Ciclos de Mercado Previsión y Estrategias de Negociación

Ciencia de cohetes para operadores Aplicaciones de procesamiento digital de señales

 
Evgeni Gavrilovi:

De acuerdo, si no quiere describir todos los matices en detalle, entonces dígase a mostrar un ejemplo de su comercio: publique una señal de pago, al menos durante un año.

Todo el mundo apreciará tus habilidades en el mercado, y al mismo tiempo, puedes conseguir un millón de libras de los suscriptores durante este tiempo. ¿A qué esperas?)


He aquí un ejemplo


