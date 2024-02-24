Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2246
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
el estudio no está aquí; estos no son mashups como tú los entiendes; el código es mi desarrollo y no se distribuye; esta rama no es tuya, eres un invitado aquí y tus derechos son de invitado.
Ya he mostrado demasiado, es suficiente.
el estudio no está aquí; estos no son mashups como tú los entiendes; el código es mi desarrollo y no se distribuye; esta rama no es tuya, eres un invitado aquí y tus derechos son de invitado.
Ya he mostrado demasiado, es suficiente.
Es difícil de entender por los dibujos. Lo mismo ocurre con las fórmulas mostradas anteriormente.
Haré los mismos y los pondré en NS
Adelante, hazlo, me pregunto qué pasará en la NS
De acuerdo, si no quiere describir todos los matices en detalle, entonces dígase a mostrar un ejemplo de su comercio: publique una señal de pago, al menos durante un año.
Todo el mundo apreciará tus habilidades en el mercado, y al mismo tiempo, puedes conseguir un millón de libras de los suscriptores durante este tiempo. ¿A qué esperas?)
¿Esperando qué? Sólo te faltaba el recurso, ahora puedes hacerlo ;))))))))))))))).
Adelante, hazlo, me pregunto qué conseguirás en la NS.
¿Lo es? ))) período que queda para recoger
Quiero ver una aplicación efectiva del DSP a las citas de los que llevan 100 años haciéndolo
Podría tomar esos filtros y escupir un TS listo en forma de bot, con pruebas de historia y demás. Pero no quieren hacerlo. O mejor dicho, no tienen nada.
No es nada complicado sustituir unas AM por otras
Este es un ejemplo....
¿Cómo se puede tratar de filtrar el indicador a través de la descomposición psa...
Puro ejemplo, ¡¡¡los indicadores son malos!!!
1 ) Tomé un indicador RSI y lo descompuse en 30 componentes
2) He tirado todos los componentes y he dejado sólo el 3 y el 4
El resultado es
arriba es PSI
como puedes ver la señal es mucho más limpia...
Veamos la correlación cruzada
Como se puede ver el indicador pollyarny no sólo mantiene el ritmo, sino que incluso se adelanta al antiguo PSI
Las conclusiones son las siguientes:
1) Mashka se está quedando atrás.
2) Mashka lo suaviza todo
1) la descomposición (cualquiera) puede filtrar o suavizar con mayor precisión
2) se puede conseguir un efecto de liderazgo
Este es un ejemplo....
¿Cómo se puede tratar de filtrar el indicador a través de la descomposición psa...
Puro ejemplo, ¡¡¡los indicadores son malos!!!
1 ) tomó un indicador PSI y lo descompuso en 30 componentes
2) He tirado todos los componentes y he dejado sólo el 3 y el 4
El resultado es
arriba es PSI
como puedes ver la señal es mucho más limpia...
como se puede ver, ya es alguna otra señal
El MA no se retrasa si lo haces así.
prices = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range(SYMBOL, TIMEFRAME, START, STOP), columns=['time', 'close']).set_index('time') prices.index = pd.to_datetime(prices.index, unit='s') prices = prices.reset_index(drop=True) prices = prices.dropna() prices['MA'] = prices['close'].rolling(10).mean() prices = prices.dropna() prices['returns'] = prices['close'].diff(10) prices = prices.dropna() prices['MAreturns'] = prices['returns'].rolling(10).mean() prices = prices.dropna() prices['diff_ma'] = prices['close'] + prices['MAreturns'] prices = prices.dropna() prices['diff_ma_smoothed'] = prices['MA'] + prices['MAreturns'] prices = prices.dropna()
no me des las gracias
condenemos rápidamente el Autómata, expongamos el DSP usando un código súper simple para crear cualquier filtro... ...y ve a beber a Coffey con tranquilidad.
el código es un simple enfoque econométrico que mejora las propiedades de un MA regular. De hecho, es un filtro. Mejorando, en términos de reducción del error RMS
Hay excelentes libros sobre DSP de John Ehlers
Análisis cibernético para acciones y futuros Tecnología DSP de vanguardia para mejorar sus operaciones
Análisis del ciclo para operadores Conceptos técnicos avanzados de trading
MESA y los Ciclos de Mercado Previsión y Estrategias de Negociación
Ciencia de cohetes para operadores Aplicaciones de procesamiento digital de señales
De acuerdo, si no quiere describir todos los matices en detalle, entonces dígase a mostrar un ejemplo de su comercio: publique una señal de pago, al menos durante un año.
Todo el mundo apreciará tus habilidades en el mercado, y al mismo tiempo, puedes conseguir un millón de libras de los suscriptores durante este tiempo. ¿A qué esperas?)
He aquí un ejemplo