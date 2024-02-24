Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2241

En diferentes idiomas, en diferentes términos... interesante, por supuesto, pero se vuelve aburrido sin explicaciones inteligibles))))

Cuando era joven, un ejecutivo me decía que si no puedes explicar lo que entiendes a un limpiador, no vale nada)))))

Maxim Dmitrievsky:

He incluido artículos en mi CV para el puesto de analista de datos y he recibido muchas ofertas de grandes oficinas

pero tengo otro trabajo, es sólo un hobby. Pero si surge la necesidad, el camino está abierto.

Para eso está el certificado. No es un conocimiento profundo en absoluto.

Valeriy Yastremskiy:

En diferentes idiomas, en diferentes términos... interesante, por supuesto, pero se vuelve aburrido sin explicaciones inteligibles))))

Un ejecutivo me decía cuando era joven, si no puedes explicar tus conocimientos a un limpiador, no valen nada)))))

Este es un viejo cuento. Sin complicaciones y vacío. Y si se creyó el cuento, entonces su nivel de comprensión se acerca al de la limpiadora. Y se encontrarán.

¿Sabes cuál es el nuevo nombre de un limpiador?

Clint-manager.

;))))))))))

Oleg avtomat:

Para eso está el certificado. No es un conocimiento profundo en absoluto.

¿Conocimiento profundo de qué? ¿Cómo encontrar un patrón en SB? Eso depende de ti :)

te mostré los patrones que existen en el mercado financiero y su duración, en términos científicos.

el resto es una teoría de la conspiración que puedes guardar

Maxim Dmitrievsky:

¿Cómo encontrar un patrón en SB? eso depende de ti :)

te mostré los patrones que existen en el mercado financiero y su duración, en términos científicos.

puedes quedarte con el resto de la teoría de la conspiración.

Eso lo dice todo.

Te hice una pregunta allí, pero por alguna razón no te diste cuenta.

Te lo preguntaré de nuevo:

¿Para qué crees que son malas las mascotas? ¿Sabes qué es una botella de MA, qué es?

Oleg avtomat:

Eso lo dice todo.

Te hice una pregunta allí, pero por alguna razón no te diste cuenta.

Te lo preguntaré de nuevo:

¿Qué crees que pasa con las mashkas? ¿Sabes lo que es un MA, lo que es?

Una MA es una media móvil, eso lo dice todo. No hay nada más que añadir.

y no importa cómo lo cuentes
Maxim Dmitrievsky:

La MA es una media móvil, eso lo dice todo. No hay nada más que decir.

y no importa cómo lo calcules.

Tanto por su conocimiento...

¿Sabes lo que es un filtro de paso bajo?

Oleg avtomat:

Tanto por su conocimiento...

¿Sabes lo que es un filtro de paso bajo?

no, no soy un radioaficionado

Supongo que es posible hacer un "filtro" de cualquier "frecuencia" sin ir más allá de la terminología MAC, optimizando según algún criterio

el "filtro" es una orden de incremento de precios, y se retrasa



Ahora que lo pienso, es un simple MA
Prostaya MAther Automashka
Maxim Dmitrievsky:

No, no soy un radioaficionado.

Supongo que es posible hacer un "filtro" de cualquier "frecuencia", sin salirse de la terminología de MAschek, optimizando según algún criterio

el "filtro" es una orden de incremento de precios, y se retrasa



Un MAC es un filtro de paso bajo de primer orden. Es la forma más sencilla de LPF. Echa un vistazo a la teoría del filtrado, aprenderás muchas cosas útiles e interesantes.

Qué creídos sois, sois todos radioaficionados, pero no sabéis nada de radiocomunicación y radiocontrol. Sin ese conocimiento no habría radio, ni televisión, ni aviones, ni vuelos al espacio, etc. No habría sistemas REB, ni sistemas de navegación, ni sistemas de guiado de misiles, ni sistemas de defensa de misiles, etc., etc.

Piénsalo, piensa en que tus conocimientos son más amplios (?) o superiores (?) que los de todos esos radioaficionados.

Tal actitud sólo sugiere una mente pobre, y tú repites sin pensar esta actitud, siguiendo a tu ídolo, obsesionado con la TViMS, como si la TViMS fuera un rey de las ciencias y abarcara todo y en todas partes.

Oleg avtomat:

El MA es un filtro de paso bajo de primer orden. Es la forma más sencilla de LPF. Interésate por la teoría del filtrado y aprenderás muchas cosas útiles e interesantes.

Tenéis mucha actitud, sois todos radioaficionados, pero no sabéis nada de radiocomunicación y radiocontrol. Sin ese conocimiento no habría radio, ni televisión, ni aviones, ni vuelos al espacio, etc. No habría sistemas REB, ni sistemas de navegación, ni sistemas de guiado de misiles, ni sistemas de defensa de misiles, etc., etc.

Piénsalo, piensa en que tus conocimientos son más amplios (?) o superiores (?) que los de todos esos radioaficionados.

Semejante arrogancia sólo habla de una mente débil, y tú repites esta arrogancia irreflexivamente, siguiendo a tu ídolo, fijado en la TViMS, como si la TViMS fuera la reina de las ciencias y abarcara todo y todo.

Una vez más, hay un poco de búsqueda en un jardín y un poco de un hombre en Kiev. Ejemplos de transferencia de capacidades REB al comercio, por favor.
