Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2250
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
A mitad de la lectura y se detuvo aquí con una carcajada
números aleatorios. Una red neuronal que utilice estos pesos puede tener la relación correcta entre la entrada y la salida, pero la razón por la que estos pesos prácticos funcionan sigue siendo un misterio. Esta propiedad mística de las redes neuronales es la razón por la que muchos científicos e ingenieros las evitan. Piensa en toda la ficción científica propagada por los renegados de la informática.
Creo que el autor está muy lejos de NS, incluso más lejos que yo))
El libro es del 97, sobre tsos. De los 33 capítulos, éste es el único que trata de las redes. La opinión generalizada es que las redes son cajas negras. Después de todo, es una traducción.
Léelo en diagonal, es muy interesante.
El libro es del 97, según tsos. De los 33 capítulos, éste es el único que trata de las redes. La opinión generalizada es que las redes son cajas negras. Al fin y al cabo, es una traducción.
Léelo en diagonal, es muy interesante.
Lo leí...
Tengo una idea si hago un convertidor de coseno discreto y hago que la red seleccione esos coeficientes cuya suma dará una señal pura...
Leer...
Se meocurrió que si podía hacer un convertidor de coseno discreto y hacer que la red seleccionara esos coeficientes, cuya suma daría una señal limpia...
Lo intenté ayer.
el resultado es el mismo que con LPF donde alfa + betta = 1, y alfa o betta es menor que cero...
entonces mira el gráfico - ¡oh sí! esta es la realidad, que es difícil de ver a simple vista
a continuación, comparar los dos gráficos de la FFT - la parte imaginaria y la parte real
nos arrancamos los pelos, los vecinos oyen un mate de varios pisos.
Leer...
Nació la idea de que si se hace un convertidor de coseno discreto y se hace que la red seleccione esos coeficientes cuya suma dará una señal limpia...
Sería interesante encontrar frecuencias que no estén ligadas a un paso concreto y mantenerlas el mayor tiempo posible tras el desplazamiento de la ventana
En el BPF, las frecuencias se seleccionan a partir de una cuadrícula definida. Es interesante encontrar frecuencias que no estén ligadas a un paso concreto y que estas frecuencias se conserven el mayor tiempo posible al desplazar la ventana.
Si puedes encontrarlas, no necesitas NS, pero no funcionarán en el futuro...
pero se puede intentar que la señal sea "pura" dejando sólo unos pocos armónicos importantes
He hecho realidad mi viejo deseo de crear un ST cuyos parámetros sean controlados por una red neuronal
Finalmente hizo un simple TS. Dos ruedas, la entrada por la intersección de las ruedas, y los períodos de las ruedas son controlados por una neurona...
He obtenido un filtro adaptativo ))
Elprimer gráfico es el precio
el segundo son los periodos de las cuentas controlados por la neurona
tercer balance
Entrenamiento: Neuronka fue entrenado para gestionar los periodos con el fin de obtener el máximo beneficio...
Te diré de inmediato que esto es un rastro y no una comisión...
El valor del guión es la experiencia de crearlo para nuevas tareas más complejas...
Genial, y estoy generando números.
y luego las series temporales.
Genial, y estoy generando números.
y luego las series temporales.
beneficios a generar tienen que aprender))))))
hay que enseñar la generación de beneficios))))))
y luego el beneficio.
me preguntaste cómo generar series con patrones... eso es lo que estoy haciendo.
pero es un proceso de varios pasos.
No sé cómo implementarlo.... tal vez haya una forma más sencilla...
Quiero crear una red que tome las cotizaciones del mercado como entradas y produzca una serie más "predecible"
Pero necesito una medida de "previsibilidad"
mapear las series en un espacio diferente (¿distribución?) donde las partes más predictivas están más cerca de la media
codificadores.
Digamos que en lotes de 100-500 incrementos, con etiquetas. Luego, sacas la parte superior de la distribución del decodificador, la muestras.
Luego, del decodificador condicional, se toma el tope de la clase, para el cual se define la menor entropía. Bueno, esa es la manera de los samuráis.
¿por qué se obtienen los más predecibles? es porque