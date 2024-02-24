Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2251
la asignación de la serie a otro espacio (¿distribución?)
Sí, a otro espacio, no sé si a la distribución...
¿por qué etiquetas de clase? ¿por qué codificadores?
se necesitan buenas muestras de venta y de compra, por eso las etiquetas
que es la distribución de los puntos en ese espacio, normalmente se elige la normal multivariante.
probablemente no funcione, pero es divertido.
¿qué se hace si el año que viene cambia el patrón? nada, no se puede sacar del año en curso
Hay que tomar todo el historial, dividirlo en clusters, igualar el número de muestras en cada cluster, luego generar ejemplos a partir de ellos y entrenarlos. Esto será +- constante, en teoría.
Pues sí, estoy de acuerdo en que la idea concreta es tan-so....
========================
¿Cuál es su robot en las distribuciones?
es una idea genial, sobre datos normales, no aleatorios.
Sólo funciona con euros, no tanto con otros.
Yo uso coder en lugar de gmm, no lo he hecho todavía.
¿Instrumento de prikrepiti BTC/USD?
codificador en lugar de gmm. Formación 2 meses, prueba 5 años.
Es un poco más difícil captar la arquitectura. Una sola capa no funcionó del todo bien, añadí una segunda capa y mejoró
las capas normales de avance.
Tengo la sensación de que el gráfico es más suave con gmm...
¿Por qué hay una neurona en absoluto puede explicar con un diagrama de bloques?
una sola capa sólo puede resolver problemas lineales
Esperaba más de ellos
el codificador es una neurona
no entenderás nada de todos modos, pero esta es la estructura de la misma
¿en serio? ))))) ¿me estás tomando el pelo o qué? ))
no lo entenderías.
Por eso te digo que me digas qué esperabas, por qué pensabas que iba a funcionar, el diagrama de bloques es perfecto...
Y el código no está familiarizado con la Biblia en un idioma que no es familiar, por supuesto, difícil de entender.
Quiero decir, ¿me estás tomando el pelo?