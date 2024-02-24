Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2243
Veo que es inútil...
Pero al menos deberías intentar abrir el libro.
Muy bien. Hervir en su propio jugo.
Ya veo, has venido a subir tu ego, pero no ha funcionado. Si no te respondes a una sencilla pregunta: qué estás filtrando exactamente y por qué, el vagón no irá más allá. También puedo abrir el libro que quiera .
Sí, sí... también podría...
Por ejemplo, mucha gente aquí admira a Breyman, como un genio, creó Random Forest, y hay casi un centenar de científicos que desarrollaron esta tontería)))
Todos los seintistas están entusiasmados con ella, casi quieren construirle un monumento...
Y si le preguntas a alguno de ellos cómo y por qué funciona el forrest y el principio de los conjuntos en general, nadie dirá ni una palabra, porque no tienen ni idea...
Todo el mundo piensa, que algún genio cynthiano lo inventó, pero en realidad es un truco de cancelación de ruido de DSP, que probablemente tiene 100 años de antigüedad, además no sólo se hace, sino que se explica y se demuestra.
Este es un ejemplo de cómo funcionan los bosques o conjuntos
Tenemos un objetivo "Y" que es un determinado resultado neto que queremos conseguir, expresarlo como una onda sinusoidal
Es un seno + ruido.
Este es el aspecto de la salida del árbol
¿Te resulta familiar esta foto? ))
Este es el aspecto de un conjunto de árboles (modelos)
Y así es como se ve la salida promedio de 1000 árboles (modelos)
¡Allí! 100 años de DSP común, reducción de ruido y filtración...
Todoestá muy bien explicado.
Ahora espero que entiendas qué son los conjuntos de modelos y lo más importante POR QUÉ funciona, todo decidido por el ruido
Es una vieja historia. Sin complicaciones y vacío. Y si se creyó esa historia, entonces su nivel de comprensión se acerca al de la limpiadora. Y se encontrarán.
¿Sabes cuál es el nuevo nombre de un limpiador?
Clint-manager.
;))))))))))
No es bueno calificar a personas que no conoces). Su vida dice lo contrario.
Y estoy de acuerdo con él. Muchas personas pueden entender, pero muy pocas pueden explicar lo que han entendido. (Los que no pueden/quieren entender no tienen en cuenta))))) ) )
Y aunque la amplitud de la señal sea de 10 a 20 veces menor que el ruido
como aquí
10.000 árboles seguirán obteniendo el resultado.
¡Genial!
mientras el ruido sea normal....
Así que reprodujo la historia con sarcasmo.
Entiendo que la aproximación de una onda sinusoidal (que Asaulenko también hizo con mucho éxito) parece muy inspiradora. Pero, ¿podría describir al menos un enfoque significativo del uso de filtros digitales para el comercio?La máquina falló
Sólo eres un personaje de un cuento de hadas ;)))
Si a través de estas descomposiciones se extraen todo tipo de secciones estables y se hace una biblia de estados (está claro que son infinitos) entonces por qué no)))))
Aparentemente cada uno tiene su propia comprensión del sarcasmoA)))))