Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2795
Es una idea interesante prever algo dentro de un modelo de mercado.
Porejemplo, tenemos el bolinger como modelo de mercado, y hacemos previsiones dentro de este modelo...
El bolinger tiene tres indicadores: límite superior, límite inferior y media.
Predecimos qué línea cruzará el precio en un futuro próximo.
Cruzar significa que la línea estará entre el máximo y el mínimo de la vela.
Así que pronosticamos tres clases.
El modelo aprende con tales datos bastante bien, sobre nuevos datos el error no cae y se comporta establemente.
También en el mercado el modelo ve muy bien las tendencias y nunca se equivoca en la dirección de la tendencia, aunque se retrasa, pero se comporta mucho, MUCHO más adecuadamente que el mismo zig-zag, recomiendo encarecidamente experimentar...
Yo ya he experimentado con el canal Donchian en lugar del Bolinger.
Así que pruébalo, te gustará.
Es difícil de explicar, pero la cuestión es que no pronosticamos abstracto arriba-abajo, sino que "encerramos" AMO en el marco de algún modelo y pronosticamos dentro, como si redujéramos los grados de libertad para AMO....
He aquí otra variante de qué y cómo se puede predecir
Predecir qué línea cruzará el precio en un futuro próximo...
¿En qué momento se hace la predicción?
Ya he experimentado con el canal de Donchian en lugar del bolinger.
El canal Donchian es casi sincrónico con la ZZ estándar - el momento de cruzar la frontera == el momento de aparición de un nuevo segmento ZZ.
Tal y como están las cosas, he estado usando esta estrategia desde el principio en MO.
Al parecer, el problema aquí es que nadie se oye, así que todo el mundo da vueltas en círculos....
Se puede decir una cosa de mil maneras, pero sólo una la entiende todo el mundo)))))
Así que habría que invertir la política: no en el esfuerzo del que habla, sino en el del que escucha.
No es tan difícil preguntar o hacer una pregunta - es sólo una actitud megalómana de muchas personas que piensan en su singularidad....
Bueno... a partir del momento actual se hace un pronóstico: cuál de las tres líneas será la primera en cruzarse en el futuro.
El canal Donchian es casi sincrónico con la ZZ estándar - el momento del cruce de la frontera == el momento de la aparición de un nuevo segmento ZZ.
Por lo tanto, utilicé esta estrategia desde el principio en MO.
Al parecer, el problema aquí es que nadie se oye, por lo que todo el mundo da vueltas en círculos....
Sí, sí, sí, sí, sí, claro. solo ZZ tiene akurasi 55-58 y yo 79, pero no hay diferencia... claro... ))
Bueno, si el objetivo son sólo números...
Si el pronóstico en cada barra, todavía hay una distorsión, porque está claro que la tendencia es más probable que continúe que termine, es decir, encontrar por encima / por debajo del valor medio dará automáticamente el 60% del resultado correcto.
En el canal de Donchian pongo 80% y 20% hasta el límite (el límite superior es 100% y el límite inferior es 0%) - estos son puntos para pronosticar y tomar una decisión de trading. Stops y arrastre en la frontera opuesta del canal.
sin comentarios))))
por qué, la intersección de una función y sus derivadas también puede ser un objetivo)
Y para nada... Pues mira, lo importante no es el indicador absoluto de "fiabilidad", sino lo que se pueda exprimir de él. De acuerdo en que lo importante es la fiabilidad de obtener señales de reversión, es decir, la evaluación de:
1. La frecuencia con la que aparecen correctamente, es decir, -1 cuando el precio está por encima del 50% de la frontera del canal y 1 cuando está por debajo, y sobre todo cuando hubo una larga serie de -1 y 1 respectivamente.
2. Cuánto ruido hace el modelo, es decir, sobre la estabilidad del cambio de pronóstico de reversión en cada barra.