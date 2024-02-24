Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2177
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
He añadido un Sig. Lo ejecutaré mañana.
Hay algunos oficios de otra prueba de algún tipo, no cuentan.
De acuerdo...
ahora lo copiaré en el 5R y vamos
De acuerdo...
Voy a reescribir esto por un 5 y luego vamos.
Todo lo mejor para un buen negocio. Pero es hora de tomarse un descanso de los estimulantes efectos de las inyecciones en el cuerpo. Sabios oficios para todos.
Si hay algo que necesita, por favor, hágamelo saber si puedo ayudar.
Simplemente he sumado o restado un número a todas las características del conjunto de datos, en función de la etiqueta. El modelo está recibiendo una prueba de historia aún más profunda
Tendré que consultarlo con la almohada. Algo primitivo, al parecer. Hay como 10 puntos de cinco dígitos, repartidos en las clases, resulta. No sé cómo hacerlo mejor, ya que los atributos tienen una dispersión de valores diferente. Probablemente tenga sentido un número diferente para cada columna. O quizás no.
Lo visualizaré más tarde.
Ah, sí.
fue
se convirtió en .
siempre y cuando no te excedas.
simplemente sumó o restó un número a todas las características del conjunto de datos, en función de la etiqueta. El modelo se ha convertido en una prueba aún más profunda de la historia
Es algo con lo que tienes que dormir. Algo primitivo, al parecer. Son como 10 puntos de cinco dígitos aquí, sólo separan las clases entre sí, resulta. No sé cómo hacerlo mejor, ya que los atributos tienen una dispersión de valores diferente. Probablemente tenga sentido un número diferente para cada columna. O quizás no.
Lo visualizaré más tarde.
Ah, sí.
fue
se convirtió en .
Pero no exageres.
De hecho, hemos eliminado el precio que toca la MA, ¿verdad?
Esencialmente eliminado el toque de precio de la MA resulta ser?
desplazó los incrementos medios
Tengo unos cuantos moovings en mi entrada, todos ellos han tocado el precio. Tengo más de un muving en la entrada y eso es todo
desplazó el incremento medio
El incremento es un delta de la MA (¿o OHLC?), lo que significa esencialmente que el precio ha dejado de tocar la MA según entiendo. O el MA se ha convertido en una banda ancha. Puramente visual. Entiendo que el cambio se ha producido en ambas direcciones.
En resumen todo funciona, tiene sentido, realmente, sustituir las MAs por otras MAs para probar. Tengo algunos muwings en la entrada y eso es todo
¿Y cuál es el significado del objetivo?
El incremento es un delta de la MA (¿o OHLC?), lo que significa esencialmente que el precio ha dejado de tocar la MA, según entiendo. O el MA se ha convertido en una banda ancha. Puramente visual. Entiendo que ha habido un cambio en ambas direcciones.
La diferencia entre la MA y el precio
la diferencia entre la mashka y el precio
Pues sí, así que mi visualización en la cabeza es correcta.¿Tiene el resultado para comparar?
Sí, así que mi visualización en mi cabeza es correcta.¿Tiene el resultado para comparar?
)) no sólo una bebida de fin de semana como una persona normal
Bueno, he estado estudiando durante 2 meses, el examen durante 5 años. Es como se supone que es un modelo fiable
y así sucesivamente... A veces empieza a funcionar en 2010 con un par de meses de entrenamiento.