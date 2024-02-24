Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2177

Maxim Dmitrievsky:

He añadido un Sig. Lo ejecutaré mañana.

Hay algunos oficios de otra prueba de algún tipo, no cuentan.

De acuerdo...

ahora lo copiaré en el 5R y vamos

 
Si hay algo que necesita, por favor, hágamelo saber si puedo ayudar.

Simplemente he sumado o restado un número a todas las características del conjunto de datos, en función de la etiqueta. El modelo está recibiendo una prueba de historia aún más profunda

pr.iloc[pr[pr.labels == 1].index, 1:-1] = pr.iloc[pr[pr.labels == 1].index, 1:-1] -  0.0001
pr.iloc[pr[pr.labels == 0].index, 1:-1] = pr.iloc[pr[pr.labels == 0].index, 1:-1] +  0.0001

Tendré que consultarlo con la almohada. Algo primitivo, al parecer. Hay como 10 puntos de cinco dígitos, repartidos en las clases, resulta. No sé cómo hacerlo mejor, ya que los atributos tienen una dispersión de valores diferente. Probablemente tenga sentido un número diferente para cada columna. O quizás no.

Lo visualizaré más tarde.

Ah, sí.

fue

se convirtió en .

siempre y cuando no te excedas.

 
De hecho, hemos eliminado el precio que toca la MA, ¿verdad?

Maxim Dmitrievsky:

desplazó el incremento medio

El incremento es un delta de la MA (¿o OHLC?), lo que significa esencialmente que el precio ha dejado de tocar la MA según entiendo. O el MA se ha convertido en una banda ancha. Puramente visual. Entiendo que el cambio se ha producido en ambas direcciones.

 
